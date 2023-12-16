https://ria.ru/20231216/dtp-1916147757.html
В Забайкалье грузовик "Урал" с 27 пассажирами съехал в кювет
В Забайкалье грузовик "Урал" с 27 пассажирами съехал в кювет - РИА Новости, 16.12.2023
В Забайкалье грузовик "Урал" с 27 пассажирами съехал в кювет
Грузовик "Урал" с 27 пассажирами съехал в кювет и перевернулся в 22 километрах от поселка Новая Чара Каларского района Забайкалья, один человек погиб, сообщили... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T04:10
2023-12-16T04:10
2023-12-16T05:00
происшествия
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забайкальский край
россия
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ЧИТА, 16 дек — РИА Новости. Грузовик "Урал" с 27 пассажирами съехал в кювет и перевернулся в 22 километрах от поселка Новая Чара Каларского района Забайкалья, один человек погиб, сообщили в пресс-службе регионального УМВД."Установлено, что на технологической дороге на территории одного из предприятий водитель автомашины "Урал" не справился с управлением, допустил съезд в кювет и опрокидывание транспортного средства. В автомобиле, по предварительным данным, находилось 27 человек", — говорится в публикации.Уточняется, что пассажир 1979 года рождения скончался на месте аварии, остальных пассажиров и водителя осмотрели врачи, после чего семерых пострадавших с различными травмами отвезли в больницу.
https://ria.ru/20231215/dtp-1916078397.html
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происшествия, авто, забайкальский край, россия
Происшествия, Авто, Забайкальский край, Россия
В Забайкалье грузовик "Урал" с 27 пассажирами съехал в кювет
В Забайкалье грузовик "Урал" с 27 пассажирами съехал в кювет, один человек погиб