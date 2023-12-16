https://ria.ru/20231216/delo-1916176124.html

Мужчина напал на полицейского на рынке в Москве

Мужчина напал на полицейского на рынке в Москве - РИА Новости, 16.12.2023

Мужчина напал на полицейского на рынке в Москве

Против иностранца, избившего полицейского на московском рынке "Садовод", возбудили два уголовных дела, еще 80 человек задержали, сообщил столичный главк... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T12:04

2023-12-16T12:04

2023-12-16T13:48

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Против иностранца, избившего полицейского на московском рынке "Садовод", возбудили два уголовных дела, еще 80 человек задержали, сообщил столичный главк Следственного комитета в Telegram-канале.По информации ведомства, подозреваемый, уроженец Таджикистана, применил "физическую силу в отношении сотрудника полиции". Инцидент расследуется по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителя власти"."Сегодня следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказали в СК.В ведомстве отметили, что для проверки соблюдения миграционного законодательства в следственные органы доставили более 80 человек.По информации столичного главка МВД РФ, инцидент произошел в пятницу. Владелец автомобиля при проверке документов попытался скрыться от полицейского, протащив его несколько метров на машине. После этого правонарушитель вышел из своего авто и нанес сотруднику полиции несколько ударов. В ведомстве уточнили, что при задержании мужчины к сотрудникам полиции подошла группа "агрессивно настроенных граждан (более 80 человек)", попытавшихся оттеснить их, порезав колесо служебного автомобиля. Сотрудник полиции в больницу не обращался, продолжил несение службы.

https://ria.ru/20231206/migranty-1914076688.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)