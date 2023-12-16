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Мужчина напал на полицейского на рынке в Москве - РИА Новости, 16.12.2023
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12:04 16.12.2023 (обновлено: 13:48 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/delo-1916176124.html
Мужчина напал на полицейского на рынке в Москве
Мужчина напал на полицейского на рынке в Москве - РИА Новости, 16.12.2023
Мужчина напал на полицейского на рынке в Москве
Против иностранца, избившего полицейского на московском рынке "Садовод", возбудили два уголовных дела, еще 80 человек задержали, сообщил столичный главк... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T12:04
2023-12-16T13:48
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Против иностранца, избившего полицейского на московском рынке "Садовод", возбудили два уголовных дела, еще 80 человек задержали, сообщил столичный главк Следственного комитета в Telegram-канале.По информации ведомства, подозреваемый, уроженец Таджикистана, применил "физическую силу в отношении сотрудника полиции". Инцидент расследуется по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителя власти"."Сегодня следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказали в СК.В ведомстве отметили, что для проверки соблюдения миграционного законодательства в следственные органы доставили более 80 человек.По информации столичного главка МВД РФ, инцидент произошел в пятницу. Владелец автомобиля при проверке документов попытался скрыться от полицейского, протащив его несколько метров на машине. После этого правонарушитель вышел из своего авто и нанес сотруднику полиции несколько ударов. В ведомстве уточнили, что при задержании мужчины к сотрудникам полиции подошла группа "агрессивно настроенных граждан (более 80 человек)", попытавшихся оттеснить их, порезав колесо служебного автомобиля. Сотрудник полиции в больницу не обращался, продолжил несение службы.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчина напал на полицейского на рынке в Москве

На мужчину, избившего полицейского на "Садоводе", завели два дела

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Против иностранца, избившего полицейского на московском рынке "Садовод", возбудили два уголовных дела, еще 80 человек задержали, сообщил столичный главк Следственного комитета в Telegram-канале.
По информации ведомства, подозреваемый, уроженец Таджикистана, применил "физическую силу в отношении сотрудника полиции". Инцидент расследуется по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителя власти".
"Сегодня следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказали в СК.
В ведомстве отметили, что для проверки соблюдения миграционного законодательства в следственные органы доставили более 80 человек.
По информации столичного главка МВД РФ, инцидент произошел в пятницу. Владелец автомобиля при проверке документов попытался скрыться от полицейского, протащив его несколько метров на машине. После этого правонарушитель вышел из своего авто и нанес сотруднику полиции несколько ударов. В ведомстве уточнили, что при задержании мужчины к сотрудникам полиции подошла группа "агрессивно настроенных граждан (более 80 человек)", попытавшихся оттеснить их, порезав колесо служебного автомобиля. Сотрудник полиции в больницу не обращался, продолжил несение службы.
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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