https://ria.ru/20231216/avito-1916088961.html

Исследование: 87% предпринимателей выбирают готовый бизнес на "Авито"

Исследование: 87% предпринимателей выбирают готовый бизнес на "Авито" - РИА Новости, 16.12.2023

Исследование: 87% предпринимателей выбирают готовый бизнес на "Авито"

"РБК Исследования рынков" представил первый рейтинг интернет-платформ по выбору и покупке готового бизнеса и франшиз; лидером по выбору и покупке действующих... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T10:00

2023-12-16T10:00

2023-12-16T10:00

авито

рбк (медиагруппа)

россия

циан

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. "РБК Исследования рынков" представил первый рейтинг интернет-платформ по выбору и покупке готового бизнеса и франшиз; лидером по выбору и покупке действующих компаний или франшиз, а также самой популярной платформой из тех, куда предприниматели обращаются в поисках интересных предложений, среди сайтов объявлений стал "Авито", сообщает пресс-служба компании.Как отмечается в исследовании, доля предпринимателей, за последний год посещавших "Авито" для поиска объявлений о продаже готового бизнеса, составила 87%. В тройку лидеров также вошли "Циан" (37%) и "Юла" (32%), говорится в сообщении.Франшизы также чаще всего выбирали на "Авито". Так ответили 74% участников опроса. Второе и третье место заняли сайт "Франшиза.ру" (26%) и "Юла" (25%). Платформа также оказалась лидером по количеству размещенных объявлений в категории готового бизнеса.Ежемесячно категорию "Готового бизнеса и франчайзинга" на "Авито" посещают более трех миллионов пользователей со всей страны. Среди них - как опытные предприниматели, так и те, кто только начал свой путь в бизнесе или задумывается о смене деятельности, поясняет руководитель категорий "Готовый бизнес и франчайзинг" и "Оборудование и товары для бизнеса" на "Авито" Илья Дудковский. Его слова приводятся в сообщении компании."Платформа помогает активному развитию предпринимательства, делает эту сферу более доступной и прозрачной, и, как следствие, стимулирует улучшение бизнес-климата в стране", — передает пресс-служба слова Ильи Дудковского.По мнению президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, в России уже выросло целое поколение, у которого всегда был интернет и для которого не только покупки товаров, но и решение любых других вопросов онлайн абсолютно естественный процесс."Как и в сегменте потребительских товаров одним из ключевых параметров выбора площадки для покупки бизнеса является максимально широкий ассортимент предложений, в частности наличие предложений по готовому бизнесу, франшизе или возможности стать со-инвестором в различных отраслях. Кроме того, сам процесс сделки через онлайн-платформу более комфортен, чем реализация предложений банков на покупку бизнеса, а если при этом предлагаются решения и для смежных задач, то выбор потребителей становится очевиден", — приводит пресс-служба слова Соколова.В свою очередь, генеральный директор "ИНФОЛайн-Аналитики" Михаил Бурмистров высказал уверенность, что именно масштабы площадки, которая объединяет в себе сразу несколько крупных направлений, обеспечивают бизнесу возможность решать одновременно целый комплекс задач.По данным "Авито", за девять месяцев текущего года спрос на покупку бизнеса и франшиз на платформе вырос на 18% год к году. Самыми востребованными категориями бизнеса остаются пункты выдачи заказов, предприятия общественного питания, а также интернет-магазины. В то же время активно растет интерес к приобретению стоматологических и медицинских клиник, а также готовым гостиничным комплексам, отелям и базам отдыха. Эти направления показали наиболее высокий прирост спроса.В целом, активно интересуются возможностями приобрести готовую компанию или франшизу более половины опрошенных представителей делового сообщества. При этом сайты объявлений стали основным каналом для поиска готового бизнеса и франшиз — так ответили 67% респондентов, которые за последний год интересовались покупкой бизнеса, отметили авторы исследования."В ходе исследования мы проанализировали более десятка различных платформ, где представлены различные предложения по поиску и продаже готовых компаний и франшиз, и выявили несколько ключевых трендов", — рассказал руководитель аналитического агентства "РБК Исследования рынков" Сергей Хитров, слова которого приводятся в сообщении.В их числе аналитики называют сохранение предпринимательской активности. Вторым трендом стало изменение каналов поиска предложений о покупке компаний и франшиз.Ключевым фактором выбора ресурса у предпринимателей являются популярность платформы у делового сообщества, наличие большого числа предложений готового бизнеса и франшиз в различных категориях, а также доверие клиентов к площадке, отмечается в исследовании.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авито, рбк (медиагруппа), россия, циан