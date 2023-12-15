Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил, что Зеленский не оправдал ожиданий Запада - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:35 15.12.2023 (обновлено: 13:55 15.12.2023) дополняется ...
https://ria.ru/20231215/zelenskiy-1916009506.html
Лавров заявил, что Зеленский не оправдал ожиданий Запада
Лавров заявил, что Зеленский не оправдал ожиданий Запада - РИА Новости, 15.12.2023
Лавров заявил, что Зеленский не оправдал ожиданий Запада
Владимир Зеленский явно не оправдал ожиданий западных стран, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:35
2023-12-15T13:55
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
в мире
украина
россия
сергей лавров
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915459939_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_d1bb1191ad8fd1e300aeadb4c7bcb7b6.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский явно не оправдал ожиданий западных стран, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что Москва слышит разговоры о том, что странам НАТО и ЕС пора сокращать помощь Украине."Причем это не только разговоры. Уже возникают конкретные затруднения и в Европе, и в США с поиском свободных денег для того, чтобы продолжать поддерживать режим Зеленского, который явно не оправдал ожиданий, явно не смог сыграть роль инструмента для подрыва безопасности Российской Федерации для истребления нашей общей истории, культуры, для истребления всего русского на территории, которую этот режим продолжает контролировать", - добавил министр.
https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915459939_125:0:2792:2000_1920x0_80_0_0_b73f07696d4760a08ba66a4a67a01fae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, в мире, украина, россия, сергей лавров, нато, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лавров заявил, что Зеленский не оправдал ожиданий Запада

Лавров: Зеленский явно не оправдал ожиданий западных стран

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский явно не оправдал ожиданий западных стран, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что Москва слышит разговоры о том, что странам НАТО и ЕС пора сокращать помощь Украине.
"Причем это не только разговоры. Уже возникают конкретные затруднения и в Европе, и в США с поиском свободных денег для того, чтобы продолжать поддерживать режим Зеленского, который явно не оправдал ожиданий, явно не смог сыграть роль инструмента для подрыва безопасности Российской Федерации для истребления нашей общей истории, культуры, для истребления всего русского на территории, которую этот режим продолжает контролировать", - добавил министр.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Зеленский летит в США, чтобы пережить боль
11 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийВ миреУкраинаРоссияСергей ЛавровНАТОЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала