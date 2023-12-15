https://ria.ru/20231215/zelenskiy-1916009506.html

Лавров заявил, что Зеленский не оправдал ожиданий Запада

Лавров заявил, что Зеленский не оправдал ожиданий Запада - РИА Новости, 15.12.2023

Лавров заявил, что Зеленский не оправдал ожиданий Запада

Владимир Зеленский явно не оправдал ожиданий западных стран, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T13:35

2023-12-15T13:35

2023-12-15T13:55

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский явно не оправдал ожиданий западных стран, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что Москва слышит разговоры о том, что странам НАТО и ЕС пора сокращать помощь Украине."Причем это не только разговоры. Уже возникают конкретные затруднения и в Европе, и в США с поиском свободных денег для того, чтобы продолжать поддерживать режим Зеленского, который явно не оправдал ожиданий, явно не смог сыграть роль инструмента для подрыва безопасности Российской Федерации для истребления нашей общей истории, культуры, для истребления всего русского на территории, которую этот режим продолжает контролировать", - добавил министр.

https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html

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Кирилл Волков

владимир зеленский, в мире, украина, россия, сергей лавров, нато, евросоюз, ситуация в днр и лнр