https://ria.ru/20231215/yemen-1915935364.html

Пентагон сообщил о пуске ракеты из Йемена по судоходному пути

Пентагон сообщил о пуске ракеты из Йемена по судоходному пути - РИА Новости, 15.12.2023

Пентагон сообщил о пуске ракеты из Йемена по судоходному пути

Американские военные заявили, что баллистическая ракета была выпущена по международному судоходному маршруту у берегов Йемена, не причинив жертв и разрушений. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T02:57

2023-12-15T02:57

2023-12-15T02:57

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Американские военные заявили, что баллистическая ракета была выпущена по международному судоходному маршруту у берегов Йемена, не причинив жертв и разрушений. Накануне правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об ударе по контейнеровозу Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе, но в самой датской компании опровергли сообщения об обстреле судна. "В полдень 14 декабря (по времени Саны) баллистическая ракета была выпущена из контролируемого хуситами района Йемена в направлении международного судоходного пути к северу от Баб-эль-Мандеба. Пострадавших и разрушений не было", - говорится в пресс-релизе Центрального командования вооруженных сил США. Военные добавили, что хуситы пригрозили новыми ракетными обстрелами судну M/V Maersk Gibraltar – контейнеровозу под флагом Гонконга. "Хотя этот инцидент не затронул силы США, мы продолжаем пристально следить за ситуацией. Такие атаки угрожают безопасности международного судоходства", - сказано в релизе. Хуситы начали обстреливать Израиль и суда у своего побережья в ответ на израильскую военную операцию в секторе Газа.

https://ria.ru/20231215/maersk-1915931995.html

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в мире, йемен, сша, сана, министерство обороны сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году