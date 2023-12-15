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Пентагон сообщил о пуске ракеты из Йемена по судоходному пути
Пентагон сообщил о пуске ракеты из Йемена по судоходному пути - РИА Новости, 15.12.2023
Пентагон сообщил о пуске ракеты из Йемена по судоходному пути
Американские военные заявили, что баллистическая ракета была выпущена по международному судоходному маршруту у берегов Йемена, не причинив жертв и разрушений. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T02:57
2023-12-15T02:57
2023-12-15T02:57
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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Американские военные заявили, что баллистическая ракета была выпущена по международному судоходному маршруту у берегов Йемена, не причинив жертв и разрушений. Накануне правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об ударе по контейнеровозу Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе, но в самой датской компании опровергли сообщения об обстреле судна. "В полдень 14 декабря (по времени Саны) баллистическая ракета была выпущена из контролируемого хуситами района Йемена в направлении международного судоходного пути к северу от Баб-эль-Мандеба. Пострадавших и разрушений не было", - говорится в пресс-релизе Центрального командования вооруженных сил США. Военные добавили, что хуситы пригрозили новыми ракетными обстрелами судну M/V Maersk Gibraltar – контейнеровозу под флагом Гонконга. "Хотя этот инцидент не затронул силы США, мы продолжаем пристально следить за ситуацией. Такие атаки угрожают безопасности международного судоходства", - сказано в релизе. Хуситы начали обстреливать Израиль и суда у своего побережья в ответ на израильскую военную операцию в секторе Газа.
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в мире, йемен, сша, сана, министерство обороны сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Йемен, США, Сана, Министерство обороны США, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Пентагон сообщил о пуске ракеты из Йемена по судоходному пути
Пентагон сообщил о пуске ракеты из Йемена по судоходному пути, пострадавших нет