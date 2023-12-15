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Держатели российских евробондов смогут получить выплаты в валюте
Держатели российских евробондов смогут получить выплаты в валюте - РИА Новости, 15.12.2023
Держатели российских евробондов смогут получить выплаты в валюте
Держатели суверенных еврооблигаций РФ, которые хранятся в иностранных депозитариях, с 15 декабря могут получить выплаты по ним в валюте со счетов Национального... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T00:27
2023-12-15T00:27
2023-12-15T00:27
экономика
россия
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
национальный расчетный депозитарий (нрд)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Держатели суверенных еврооблигаций РФ, которые хранятся в иностранных депозитариях, с 15 декабря могут получить выплаты по ним в валюте со счетов Национального расчетного депозитария (НРД) в зарубежных депозитариях, но только после их разморозки, соответствующее положение указа президента вступает в силу. Президент РФ Владимир Путин в сентябре подписал указ, которым был утвержден доработанный порядок выплат по еврооблигациям РФ. С 15 декабря вступает в силу положение указа, в соответствии с которым передача выплат держателям евробондов РФ, включенным в соответствующий реестр, может производиться в иностранной валюте с использованием средств со счетов НРД в иностранном депозитарии. "Указ фактически ужесточает режим выплат для держателей суверенных еврооблигаций РФ, хранящихся в зарубежных депозитариях. С июня 2022 года срок востребования выплат по платежам по таким бумагам (купоны, погашения) не был ограничен, а невостребованные выплаты осуществлялись в рублях на спецсчета "И" и там индексировались в соответствии с изменением курса рубля", - рассказал РИА Новости руководитель отдела аналитики долгового рынка компании "Ренессанс капитал" Алексей Булгаков. "В соответствии с новыми правилами, у держателей таких бумаг есть дедлайны по востребованию платежей в рублёвом эквиваленте (90 дней), после чего их требования зачисляются в отдельный реестр, обязательства по которому будут погашены в валюте, но только после разморозки активов НРД", - продолжил эксперт. Вместе с тем выплаты держателям бумаг с правами, учитываемыми в локальной инфраструктуре (в НРД и депозитариях нижнего уровня) осуществляются как и раньше - по раскрытию, в контрактную дату платежа в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты, отметил Булгаков. ДОРАБОТАННЫЙ ПОРЯДОК ВЫПЛАТМинфин в соответствии с указом президента, как и прежде, будет переводить средства в НРД в российских рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте, объясняло министерство механизм работы нового порядка выплат. До инвесторов первой и второй группы (чьи права учитываются в российских депозитариях без участия или, соответственно, при участии иностранных депозитариев) средства будут доводиться в рублях по курсу ЦБ на определенную эмиссионной документацией дату выплаты. Оставшаяся часть средств после этих перечислений будет зачислена НРД на специальный счет (счет типа "И"), с которого в дальнейшем будут осуществляться выплаты владельцам еврооблигаций, которым не представляется возможным перевести средства в рамках стандартных процедур из-за неисполнения иностранными расчетно-клиринговыми организациями своих обязательств (владельцы третьей группы). Инвесторы третьей группы смогут получить средства в течение 90 дней с даты очередного платежа по еврооблигациям со счета "И" в российских рублях. При этом выплаты будут осуществляться по курсу Банка России на дату фактической выплаты средств. А по истечении этого срока выплаты со счета "И" будут осуществляться в соответствующей иностранной валюте, в которой номинированы обязательства по еврооблигациям.
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экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), национальный расчетный депозитарий (нрд)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Национальный расчетный депозитарий (НРД)
Держатели российских евробондов смогут получить выплаты в валюте
Держатели евробондов с учетом в зарубежных депозитариях смогут получить выплаты
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Держатели суверенных еврооблигаций РФ, которые хранятся в иностранных депозитариях, с 15 декабря могут получить выплаты по ним в валюте со счетов Национального расчетного депозитария (НРД) в зарубежных депозитариях, но только после их разморозки, соответствующее положение указа президента вступает в силу.
Президент РФ Владимир Путин
в сентябре подписал указ, которым был утвержден доработанный порядок выплат по еврооблигациям РФ. С 15 декабря вступает в силу положение указа, в соответствии с которым передача выплат держателям евробондов РФ, включенным в соответствующий реестр, может производиться в иностранной валюте с использованием средств со счетов НРД в иностранном депозитарии.
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"Указ фактически ужесточает режим выплат для держателей суверенных еврооблигаций РФ, хранящихся в зарубежных депозитариях. С июня 2022 года срок востребования выплат по платежам по таким бумагам (купоны, погашения) не был ограничен, а невостребованные выплаты осуществлялись в рублях на спецсчета "И" и там индексировались в соответствии с изменением курса рубля", - рассказал РИА Новости руководитель отдела аналитики долгового рынка компании "Ренессанс капитал" Алексей Булгаков.
"В соответствии с новыми правилами, у держателей таких бумаг есть дедлайны по востребованию платежей в рублёвом эквиваленте (90 дней), после чего их требования зачисляются в отдельный реестр, обязательства по которому будут погашены в валюте, но только после разморозки активов НРД", - продолжил эксперт.
Вместе с тем выплаты держателям бумаг с правами, учитываемыми в локальной инфраструктуре (в НРД и депозитариях нижнего уровня) осуществляются как и раньше - по раскрытию, в контрактную дату платежа в рублях по курсу ЦБ
на дату выплаты, отметил Булгаков.
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ДОРАБОТАННЫЙ ПОРЯДОК ВЫПЛАТ
Минфин в
соответствии с указом президента, как и прежде, будет переводить средства в НРД в российских рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте, объясняло министерство механизм работы нового порядка выплат.
До инвесторов первой и второй группы (чьи права учитываются в российских депозитариях без участия или, соответственно, при участии иностранных депозитариев) средства будут доводиться в рублях по курсу ЦБ на определенную эмиссионной документацией дату выплаты.
Оставшаяся часть средств после этих перечислений будет зачислена НРД на специальный счет (счет типа "И"), с которого в дальнейшем будут осуществляться выплаты владельцам еврооблигаций, которым не представляется возможным перевести средства в рамках стандартных процедур из-за неисполнения иностранными расчетно-клиринговыми организациями своих обязательств (владельцы третьей группы).
Инвесторы третьей группы смогут получить средства в течение 90 дней с даты очередного платежа по еврооблигациям со счета "И" в российских рублях. При этом выплаты будут осуществляться по курсу Банка России на дату фактической выплаты средств. А по истечении этого срока выплаты со счета "И" будут осуществляться в соответствующей иностранной валюте, в которой номинированы обязательства по еврооблигациям.
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