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СМИ: ВСУ вынуждены экономить снаряды, пока ВС России бьют гораздо мощнее - РИА Новости, 15.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:37 15.12.2023 (обновлено: 17:55 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/vsu-1916081724.html
СМИ: ВСУ вынуждены экономить снаряды, пока ВС России бьют гораздо мощнее
СМИ: ВСУ вынуждены экономить снаряды, пока ВС России бьют гораздо мощнее - РИА Новости, 15.12.2023
СМИ: ВСУ вынуждены экономить снаряды, пока ВС России бьют гораздо мощнее
Украинским войскам приходится нормировать применение боеприпасов, пока российская армия ведет ответный огонь по их позициям с интенсивностью, в пять-семь раз... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:37
2023-12-15T17:55
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Украинским войскам приходится нормировать применение боеприпасов, пока российская армия ведет ответный огонь по их позициям с интенсивностью, в пять-семь раз превосходящей возможности ВСУ, сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальные лица. "Украинские силы уже нормируют боеприпасы, сообщили CNN американские и украинские официальные лица, пока российские силы ведут ответный огонь с интенсивностью в пять-семь раз большей, чем то, на что способны украинские силы", - сообщается на сайте телеканала. По оценкам западных чиновников, без дополнительной помощи США Украина сначала исчерпает запасы ракет большой дальности, потом ракеты ПВО, а затем артиллерийские боеприпасы и ракеты малой дальности, такие как переносные противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger. Ранее члены Республиканской партии США заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет. Президент США Джо Байден ранее заявил, что Штаты продолжат поставлять оружие Украине, пока есть такая возможность, но без дополнительной помощи средства стремительно заканчиваются.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231214/minometchiki-1915678977.html
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украина, россия, вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: ВСУ вынуждены экономить снаряды, пока ВС России бьют гораздо мощнее

CNN: ВСУ экономят боеприпасы под значительно превосходящим артогнем ВС России

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Украинским войскам приходится нормировать применение боеприпасов, пока российская армия ведет ответный огонь по их позициям с интенсивностью, в пять-семь раз превосходящей возможности ВСУ, сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальные лица.
"Украинские силы уже нормируют боеприпасы, сообщили CNN американские и украинские официальные лица, пока российские силы ведут ответный огонь с интенсивностью в пять-семь раз большей, чем то, на что способны украинские силы", - сообщается на сайте телеканала.
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По оценкам западных чиновников, без дополнительной помощи США Украина сначала исчерпает запасы ракет большой дальности, потом ракеты ПВО, а затем артиллерийские боеприпасы и ракеты малой дальности, такие как переносные противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger.
Ранее члены Республиканской партии США заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет. Президент США Джо Байден ранее заявил, что Штаты продолжат поставлять оружие Украине, пока есть такая возможность, но без дополнительной помощи средства стремительно заканчиваются.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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