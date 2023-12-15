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Орбан: Венгрия еще 75 раз сможет отказать Украине во вступлении в ЕС - РИА Новости, 15.12.2023
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09:57 15.12.2023 (обновлено: 13:59 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/vengriya-1915956800.html
Орбан: Венгрия еще 75 раз сможет отказать Украине во вступлении в ЕС
Орбан: Венгрия еще 75 раз сможет отказать Украине во вступлении в ЕС - РИА Новости, 15.12.2023
Орбан: Венгрия еще 75 раз сможет отказать Украине во вступлении в ЕС
Венгрия не стала препятствовать странам-членам принять решение о начале переговоров с ЕС, потому что у нее будет возможность остановить процесс еще 75 раз,... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T09:57
2023-12-15T13:59
в мире
украина
венгрия
евросоюз
виктор орбан
молдавия
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БУДАПЕШТ, 15 дек - РИА Новости. Венгрия не стала препятствовать странам-членам принять решение о начале переговоров с ЕС, потому что у нее будет возможность остановить процесс еще 75 раз, окончательное решение будут принимать парламенты 27 стран, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан."Решающий аргумент был в том, что Венгрия при этом ничего не теряет с учетом того, что окончательное слово о членстве Украины должны сказать 27 парламентов, в том числе и венгерский. Так что если мы не хотим, чтобы Украина стала членом ЕС, то венгерский парламент проголосует против", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.По его словам, "пока дело дойдет до парламентов, это долгий-предолгий процесс"."Будет примерно 75 случаев, когда венгерское правительство сможет остановить этот процесс", - добавил Орбан.Венгерский премьер сообщил, что в течение восьми часов пытался убедить коллег, что решение начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС будет "несвоевременным", однако ему это не удалось."Они сказали, что если в ходе переговоров что-то будет нарушать венгерские интересы, мы его остановим, а они в любом случае хотят начать процесс и пусть я им не буду мешать. Я не хотел отягощать совесть Венгрии неправильным решением и... покинул зал", - рассказал Орбан.Ранее саммит ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.Орбан, который не голосовал на саммите по этому решению, ранее заявлял, что сама Еврокомиссия в рекомендациях от 8 ноября признала, что Украина еще не выполнила три условия для запуска переговоров о членстве.В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915892815.html
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в мире, украина, венгрия, евросоюз, виктор орбан, молдавия
В мире, Украина, Венгрия, Евросоюз, Виктор Орбан, Молдавия
Орбан: Венгрия еще 75 раз сможет отказать Украине во вступлении в ЕС

Орбан: Венгрия сможет остановить прием Украины в ЕС еще 75 раз

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БУДАПЕШТ, 15 дек - РИА Новости. Венгрия не стала препятствовать странам-членам принять решение о начале переговоров с ЕС, потому что у нее будет возможность остановить процесс еще 75 раз, окончательное решение будут принимать парламенты 27 стран, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
«
"Решающий аргумент был в том, что Венгрия при этом ничего не теряет с учетом того, что окончательное слово о членстве Украины должны сказать 27 парламентов, в том числе и венгерский. Так что если мы не хотим, чтобы Украина стала членом ЕС, то венгерский парламент проголосует против", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
По его словам, "пока дело дойдет до парламентов, это долгий-предолгий процесс".
"Будет примерно 75 случаев, когда венгерское правительство сможет остановить этот процесс", - добавил Орбан.
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Венгерский премьер сообщил, что в течение восьми часов пытался убедить коллег, что решение начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС будет "несвоевременным", однако ему это не удалось.
"Они сказали, что если в ходе переговоров что-то будет нарушать венгерские интересы, мы его остановим, а они в любом случае хотят начать процесс и пусть я им не буду мешать. Я не хотел отягощать совесть Венгрии неправильным решением и... покинул зал", - рассказал Орбан.
Ранее саммит ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.
Орбан, который не голосовал на саммите по этому решению, ранее заявлял, что сама Еврокомиссия в рекомендациях от 8 ноября признала, что Украина еще не выполнила три условия для запуска переговоров о членстве.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
 
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