https://ria.ru/20231215/vaktsiny-1916035412.html

Мишустин потребовал быстро решить вопрос с вакцинами от кори и краснухи

Мишустин потребовал быстро решить вопрос с вакцинами от кори и краснухи - РИА Новости, 15.12.2023

Мишустин потребовал быстро решить вопрос с вакцинами от кори и краснухи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал в ближайшее время решить вопрос с доступностью в России вакцины от кори, краснухи и паротита. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:54

2023-12-15T14:54

2023-12-15T15:20

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал в ближайшее время решить вопрос с доступностью в России вакцины от кори, краснухи и паротита."Ещё одно важное направление - это обеспечение граждан трехкомпонентной вакциной от кори, от паротита и краснухи. Такую задачу следует решить в свое ближайшее время, для снижения роста заболеваемости и нехватки вакцин в дальнейшем", - сказал Мишустин на совещании с правительством по итогам прямой линии президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20231214/vaktsina-1915795771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил мишустин, общество, здоровье - общество, россия