https://ria.ru/20231215/vaktsiny-1916035412.html
Мишустин потребовал быстро решить вопрос с вакцинами от кори и краснухи
Мишустин потребовал быстро решить вопрос с вакцинами от кори и краснухи - РИА Новости, 15.12.2023
Мишустин потребовал быстро решить вопрос с вакцинами от кори и краснухи
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал в ближайшее время решить вопрос с доступностью в России вакцины от кори, краснухи и паротита. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:54
2023-12-15T14:54
2023-12-15T15:20
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал в ближайшее время решить вопрос с доступностью в России вакцины от кори, краснухи и паротита."Ещё одно важное направление - это обеспечение граждан трехкомпонентной вакциной от кори, от паротита и краснухи. Такую задачу следует решить в свое ближайшее время, для снижения роста заболеваемости и нехватки вакцин в дальнейшем", - сказал Мишустин на совещании с правительством по итогам прямой линии президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20231214/vaktsina-1915795771.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, общество, здоровье - общество, россия
Михаил Мишустин, Общество, Здоровье - Общество, Россия
Мишустин потребовал быстро решить вопрос с вакцинами от кори и краснухи
Мишустин велел в ближайшее время решить вопрос с вакцинами от кори и краснухи