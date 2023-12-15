Рейтинг@Mail.ru
Мишустин потребовал быстро решить вопрос с вакцинами от кори и краснухи - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 15.12.2023 (обновлено: 15:20 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/vaktsiny-1916035412.html
Мишустин потребовал быстро решить вопрос с вакцинами от кори и краснухи
Мишустин потребовал быстро решить вопрос с вакцинами от кори и краснухи - РИА Новости, 15.12.2023
Мишустин потребовал быстро решить вопрос с вакцинами от кори и краснухи
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал в ближайшее время решить вопрос с доступностью в России вакцины от кори, краснухи и паротита. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:54
2023-12-15T15:20
михаил мишустин
общество
здоровье - общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869376961_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_2b41956c66551c68c324762ca63694da.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал в ближайшее время решить вопрос с доступностью в России вакцины от кори, краснухи и паротита."Ещё одно важное направление - это обеспечение граждан трехкомпонентной вакциной от кори, от паротита и краснухи. Такую задачу следует решить в свое ближайшее время, для снижения роста заболеваемости и нехватки вакцин в дальнейшем", - сказал Мишустин на совещании с правительством по итогам прямой линии президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20231214/vaktsina-1915795771.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869376961_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_f4d51297e5a64c00828cfa91873bc859.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мишустин, общество, здоровье - общество, россия
Михаил Мишустин, Общество, Здоровье - Общество, Россия
Мишустин потребовал быстро решить вопрос с вакцинами от кори и краснухи

Мишустин велел в ближайшее время решить вопрос с вакцинами от кори и краснухи

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник набирает в шприц компонент вакцины
Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал в ближайшее время решить вопрос с доступностью в России вакцины от кори, краснухи и паротита.
"Ещё одно важное направление - это обеспечение граждан трехкомпонентной вакциной от кори, от паротита и краснухи. Такую задачу следует решить в свое ближайшее время, для снижения роста заболеваемости и нехватки вакцин в дальнейшем", - сказал Мишустин на совещании с правительством по итогам прямой линии президента РФ Владимира Путина.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин рассказал, почему не хватает вакцин от кори
14 декабря, 14:35
 
Михаил МишустинОбществоЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала