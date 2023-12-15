https://ria.ru/20231215/ukraina-1915932911.html

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 15.12.2023

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области

Взрывы прогремели в Хмельницкой области на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на власти. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T01:54

2023-12-15T01:54

2023-12-15T01:54

специальная военная операция на украине

украина

россия

хмельницкая область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на власти. "Взрывы в Хмельницкой области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Издание сообщает также, что в регионе работает ПВО. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в ночь на пятницу воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, а также Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231215/rakety-1915930526.html

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украина, россия, хмельницкая область, дмитрий песков, вооруженные силы украины