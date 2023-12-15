https://ria.ru/20231215/ukraina-1915932911.html
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 15.12.2023
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области
Взрывы прогремели в Хмельницкой области на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на власти. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T01:54
2023-12-15T01:54
2023-12-15T01:54
специальная военная операция на украине
украина
россия
хмельницкая область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на власти. "Взрывы в Хмельницкой области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Издание сообщает также, что в регионе работает ПВО. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в ночь на пятницу воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, а также Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231215/rakety-1915930526.html
украина
россия
хмельницкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, хмельницкая область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Хмельницкая область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области
"Страна.ua": взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины