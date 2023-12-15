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Военнослужащая, обратившаяся к Путину, получила ветеранское удостоверение - РИА Новости, 15.12.2023
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19:19 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/udostoverenie-1916103917.html
Военнослужащая, обратившаяся к Путину, получила ветеранское удостоверение
Военнослужащая, обратившаяся к Путину, получила ветеранское удостоверение - РИА Новости, 15.12.2023
Военнослужащая, обратившаяся к Путину, получила ветеранское удостоверение
Военнослужащая Юлия Берёза, которая обратилась к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии, получила ветеранское удостоверение РФ, сообщается в... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T19:19
2023-12-15T19:19
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Военнослужащая Юлия Берёза, которая обратилась к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии, получила ветеранское удостоверение РФ, сообщается в Telegram-канале СК России. Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Отмечается, что военнослужащая обратилась к Путину в ходе прямой линии с просьбой оформить ей и супругу ветеранское удостоверение РФ и помочь матери, проживающей в другом регионе, получить социальную поддержку. "Сотрудниками СКР права военнослужащих в кратчайшие сроки были восстановлены. В торжественной обстановке Юлии Берёзе и ее супругу вручены удостоверения ветерана боевых действий РФ", - говорится в ведомстве. Следователи в день обращения провели прием Берёзы и установили, что она служила в народной милиции ДНР и получила удостоверение ветерана за выполнение задач специальной военной операции до соединения региона в состав РФ. В 2023 году в Самаре военнослужащей отказали в оформлении социальной поддержки ее матери как члена семьи ветерана СВО из-за отсутствия удостоверения ветерана России. Отмечается, что уже принимаются меры для обеспечения матери Берёзы мерами социальной поддержки. Кроме того, к ней прикреплен социальный работник, оформлено направление в медицинское учреждение для комплексного обследования и решения вопроса о дальнейшем санаторно-курортном лечении.
https://ria.ru/20231211/veterany-1915019915.html
https://ria.ru/20231208/udostovereniya-1914507930.html
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россия, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ)
Военнослужащая, обратившаяся к Путину, получила ветеранское удостоверение

СК: военнослужащая, обратившаяся к Путину, получила ветеранское удостоверение РФ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Военнослужащая Юлия Берёза, которая обратилась к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии, получила ветеранское удостоверение РФ, сообщается в Telegram-канале СК России.
Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Отмечается, что военнослужащая обратилась к Путину в ходе прямой линии с просьбой оформить ей и супругу ветеранское удостоверение РФ и помочь матери, проживающей в другом регионе, получить социальную поддержку.
"Сотрудниками СКР права военнослужащих в кратчайшие сроки были восстановлены. В торжественной обстановке Юлии Берёзе и ее супругу вручены удостоверения ветерана боевых действий РФ", - говорится в ведомстве.
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Следователи в день обращения провели прием Берёзы и установили, что она служила в народной милиции ДНР и получила удостоверение ветерана за выполнение задач специальной военной операции до соединения региона в состав РФ. В 2023 году в Самаре военнослужащей отказали в оформлении социальной поддержки ее матери как члена семьи ветерана СВО из-за отсутствия удостоверения ветерана России.
Отмечается, что уже принимаются меры для обеспечения матери Берёзы мерами социальной поддержки. Кроме того, к ней прикреплен социальный работник, оформлено направление в медицинское учреждение для комплексного обследования и решения вопроса о дальнейшем санаторно-курортном лечении.
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