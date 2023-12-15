https://ria.ru/20231215/turtsiya-1915953769.html

США потеряли Турцию в качестве союзника из-за учений с РПК, пишут СМИ

США потеряли Турцию в качестве союзника из-за учений с РПК, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2023

США потеряли Турцию в качестве союзника из-за учений с РПК, пишут СМИ

США, которые провели в Сирии совместные учения с боевиками запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), теряют Анкару в качестве союзника, пишет... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T09:36

2023-12-15T09:36

2023-12-15T09:36

в мире

турция

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нато

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АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. США, которые провели в Сирии совместные учения с боевиками запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), теряют Анкару в качестве союзника, пишет турецкая газета Milliyet. "США потеряли Турцию. Для общественного мнения США уже давно стали нашим главным врагом. На улицах понимают, что в планы Вашингтона в отношении региона входит разделение Турции. В прошлом НАТО было гарантией для Турции, сегодня Турция - страна, которая является гарантией для НАТО", - пишет издание. Автор обратил внимание на информацию различных СМИ, сославшихся на источники в МО Турции, о проведении совместных военных учений США и боевиков РПК в Сирии. "Источники в министерстве национальной обороны отреагировали вчера на совместные учения сирийского отделения террористической организации и Соединенных Штатов. Это послание Вашингтону необходимо написать с определенной ясностью. Первое, на что они должны обратить внимание, - это то, что заявление было сделано министерством национальной обороны, а не министерством иностранных дел. США прекрасно знают, что Турции известны звания, имена и даже состояние боеприпасов американских солдат…", - отмечает издание. "Чтобы заручиться поддержкой и доверием турецкого народа, США должны сначала вести себя как настоящий союзник. И способ сделать это - перестать заниматься "умственной гимнастикой" на карте Турции и прекратить сотрудничество с террористическими организациями… Посол США (в Анкаре) должен также учитывать возможность того, что Турция в один прекрасный день может перестать вести себя как союзник", - говорится в статье. Ранее издание Gercekgundem со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны сообщило, что Турция внимательно следит за деятельностью США в Сирии, связанной с РПК, признанной в стране террористической. Одной из актуальных тем общественно-политической жизни Турции стали совместные учения США и РПК в Сирии.

https://ria.ru/20231215/rossiya-1915920824.html

турция

сша

сирия

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в мире, турция, сша, сирия, нато