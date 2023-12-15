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США потеряли Турцию в качестве союзника из-за учений с РПК, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2023
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09:36 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/turtsiya-1915953769.html
США потеряли Турцию в качестве союзника из-за учений с РПК, пишут СМИ
США потеряли Турцию в качестве союзника из-за учений с РПК, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2023
США потеряли Турцию в качестве союзника из-за учений с РПК, пишут СМИ
США, которые провели в Сирии совместные учения с боевиками запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), теряют Анкару в качестве союзника, пишет... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T09:36
2023-12-15T09:36
в мире
турция
сша
сирия
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АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. США, которые провели в Сирии совместные учения с боевиками запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), теряют Анкару в качестве союзника, пишет турецкая газета Milliyet. "США потеряли Турцию. Для общественного мнения США уже давно стали нашим главным врагом. На улицах понимают, что в планы Вашингтона в отношении региона входит разделение Турции. В прошлом НАТО было гарантией для Турции, сегодня Турция - страна, которая является гарантией для НАТО", - пишет издание. Автор обратил внимание на информацию различных СМИ, сославшихся на источники в МО Турции, о проведении совместных военных учений США и боевиков РПК в Сирии. "Источники в министерстве национальной обороны отреагировали вчера на совместные учения сирийского отделения террористической организации и Соединенных Штатов. Это послание Вашингтону необходимо написать с определенной ясностью. Первое, на что они должны обратить внимание, - это то, что заявление было сделано министерством национальной обороны, а не министерством иностранных дел. США прекрасно знают, что Турции известны звания, имена и даже состояние боеприпасов американских солдат…", - отмечает издание. "Чтобы заручиться поддержкой и доверием турецкого народа, США должны сначала вести себя как настоящий союзник. И способ сделать это - перестать заниматься "умственной гимнастикой" на карте Турции и прекратить сотрудничество с террористическими организациями… Посол США (в Анкаре) должен также учитывать возможность того, что Турция в один прекрасный день может перестать вести себя как союзник", - говорится в статье. Ранее издание Gercekgundem со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны сообщило, что Турция внимательно следит за деятельностью США в Сирии, связанной с РПК, признанной в стране террористической. Одной из актуальных тем общественно-политической жизни Турции стали совместные учения США и РПК в Сирии.
https://ria.ru/20231215/rossiya-1915920824.html
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в мире, турция, сша, сирия, нато
В мире, Турция, США, Сирия, НАТО
США потеряли Турцию в качестве союзника из-за учений с РПК, пишут СМИ

Milliyet: США потеряли Турцию из-за учений с боевиками Рабочей партии Курдистана

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаг Рабочей партии Курдистана
Флаг Рабочей партии Курдистана - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаг Рабочей партии Курдистана. Архивное фото
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АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. США, которые провели в Сирии совместные учения с боевиками запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), теряют Анкару в качестве союзника, пишет турецкая газета Milliyet.
«
"США потеряли Турцию. Для общественного мнения США уже давно стали нашим главным врагом. На улицах понимают, что в планы Вашингтона в отношении региона входит разделение Турции. В прошлом НАТО было гарантией для Турции, сегодня Турция - страна, которая является гарантией для НАТО", - пишет издание.
Автор обратил внимание на информацию различных СМИ, сославшихся на источники в МО Турции, о проведении совместных военных учений США и боевиков РПК в Сирии.
"Источники в министерстве национальной обороны отреагировали вчера на совместные учения сирийского отделения террористической организации и Соединенных Штатов. Это послание Вашингтону необходимо написать с определенной ясностью. Первое, на что они должны обратить внимание, - это то, что заявление было сделано министерством национальной обороны, а не министерством иностранных дел. США прекрасно знают, что Турции известны звания, имена и даже состояние боеприпасов американских солдат…", - отмечает издание.
"Чтобы заручиться поддержкой и доверием турецкого народа, США должны сначала вести себя как настоящий союзник. И способ сделать это - перестать заниматься "умственной гимнастикой" на карте Турции и прекратить сотрудничество с террористическими организациями… Посол США (в Анкаре) должен также учитывать возможность того, что Турция в один прекрасный день может перестать вести себя как союзник", - говорится в статье.
Ранее издание Gercekgundem со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны сообщило, что Турция внимательно следит за деятельностью США в Сирии, связанной с РПК, признанной в стране террористической. Одной из актуальных тем общественно-политической жизни Турции стали совместные учения США и РПК в Сирии.
Флаги Евросоюза и блока НАТО в здании Европейского парламента в Брюссселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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Вчера, 08:00
 
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