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Центр амбулаторной онкопомощи открылся в больнице подмосковного Ногинска

Центр амбулаторной онкопомощи открылся в больнице подмосковного Ногинска - РИА Новости, 15.12.2023

Центр амбулаторной онкопомощи открылся в больнице подмосковного Ногинска

В ногинской больнице Московской области начал работу Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T13:56

2023-12-15T13:56

2023-12-15T13:56

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здоровье - общество

московская область (подмосковье)

ногинск

светлана стригункова

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В ногинской больнице Московской области начал работу Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), сообщает пресс-служба Минздрава региона. Задача центра – оказание своевременной, доступной и высококвалифицированной медицинской помощи онкологическим пациентам из Богородского округа, а также Павловского Посада, Черноголовки, Электростали и Электрогорска. Ранее жителям данных территорий приходилось ездить для диагностики и лечения в ближайший ЦАОП. В некоторых случаях дорога занимала до двух часов. "Мы развиваем сеть Центров амбулаторной онкологической помощи в регионе. На сегодняшний день их насчитывается уже 23. Важно, что в одном месте пациенты с онкологическими заболеваниями или подозрением на них могут пройти полный спектр диагностики, лекарственного лечения и диспансерного наблюдения", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что благодаря работе онкологической службы, закупке современного оборудования, удается повышать раннюю выявляемость заболеваний в Подмосковье. Данный показатель в настоящее время составляет 61,3%. По информации пресс-службы, в новом ЦАОПе в Ногинске можно пройти инструментальные обследования с биопсией образований, провести маммографию и рентген, УЗИ и функциональную диагностику. Еще можно сдать кровь на лабораторные исследования перед госпитализацией. В Центре также оборудовали дневной стационар, рассчитанный на 20 коек, который работает в две смены. Кроме того, при лечении сложных случаев у врачей существует возможность проведения консультаций и онкоконсилиумов с врачами профильных федеральных центров. Главврач больницы Ногинска Сергей Лившиц отметил, что новый Центр амбулаторной онкологической помощи – это координатор для пациента с онкологическим заболеванием, дающий возможность современной инструментальной диагностики и качественного лечения. "Сформирована внутренняя логистика движения пациента от первичного направления к онкологу до получения специализированного лечения по принципу "зеленого" коридора. Также расширен реестр закупаемых химиопрепаратов. Иными словами, это новая качественная медицинская среда, которая позволит оказывать доступную специализированную медицинскую помощь жителям Богородского и соседних территорий", - добавил Лившиц. По информации пресс-службы, новый центр амбулаторной онкологической помощи будет принимать до 160 человек в день.

https://ria.ru/20231214/protezy-1915698841.html

https://ria.ru/20231214/ucheba-1915702566.html

https://ria.ru/20231214/konsultatsii-1915744353.html

московская область (подмосковье)

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здоровье - общество, московская область (подмосковье), ногинск, светлана стригункова