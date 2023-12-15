https://ria.ru/20231215/sotrudnichestvo-1916064000.html
Россия и Китай договорились о сотрудничестве в производстве водорода
Россия и Китай договорились о сотрудничестве в производстве водорода - РИА Новости, 15.12.2023
Россия и Китай договорились о сотрудничестве в производстве водорода
Россия и Китай договорились о сотрудничестве в высоких технологиях, в том числе в технологиях по производству водорода, это вот основные направления, заявил в... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:24
2023-12-15T16:24
2023-12-15T16:24
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александр новак
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ПЕКИН, 15 дек – РИА Новости. Россия и Китай договорились о сотрудничестве в высоких технологиях, в том числе в технологиях по производству водорода, это вот основные направления, заявил в пятницу журналистам заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Новак и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в пятницу провели в Пекине 20-е заседание российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству. "У нас (с Китаем) реализуются проекты в области атомной энергетики, мы строим четыре блока в КНР, а возобновляемые источники энергии - это отдельное направление. Договорились сегодня, что будем в высоких технологиях сотрудничать, в том числе в технологиях по производству водорода, это вот основные направления", - заявил Новак.
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китай, россия, пекин, александр новак, в мире
Китай, Россия, Пекин, Александр Новак, В мире
Россия и Китай договорились о сотрудничестве в производстве водорода
Новак: РФ и КНР договорились сотрудничать в технологиях по производству водорода
ПЕКИН, 15 дек – РИА Новости. Россия и Китай договорились о сотрудничестве в высоких технологиях, в том числе в технологиях по производству водорода, это вот основные направления, заявил в пятницу журналистам заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
Новак и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в пятницу провели в Пекине
20-е заседание российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.
"У нас (с Китаем) реализуются проекты в области атомной энергетики, мы строим четыре блока в КНР, а возобновляемые источники энергии - это отдельное направление. Договорились сегодня, что будем в высоких технологиях сотрудничать, в том числе в технологиях по производству водорода, это вот основные направления", - заявил Новак.
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