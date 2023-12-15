https://ria.ru/20231215/sotrudnichestvo-1916064000.html

Россия и Китай договорились о сотрудничестве в производстве водорода

Россия и Китай договорились о сотрудничестве в производстве водорода - РИА Новости, 15.12.2023

Россия и Китай договорились о сотрудничестве в производстве водорода

Россия и Китай договорились о сотрудничестве в высоких технологиях, в том числе в технологиях по производству водорода, это вот основные направления, заявил в... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T16:24

2023-12-15T16:24

2023-12-15T16:24

китай

россия

пекин

александр новак

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574743094_0:175:3076:1905_1920x0_80_0_0_88828c6cdb6541d0f4de33e079f5c5fd.jpg

ПЕКИН, 15 дек – РИА Новости. Россия и Китай договорились о сотрудничестве в высоких технологиях, в том числе в технологиях по производству водорода, это вот основные направления, заявил в пятницу журналистам заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Новак и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в пятницу провели в Пекине 20-е заседание российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству. "У нас (с Китаем) реализуются проекты в области атомной энергетики, мы строим четыре блока в КНР, а возобновляемые источники энергии - это отдельное направление. Договорились сегодня, что будем в высоких технологиях сотрудничать, в том числе в технологиях по производству водорода, это вот основные направления", - заявил Новак.

https://ria.ru/20231215/neft-1916059463.html

китай

россия

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, пекин, александр новак, в мире