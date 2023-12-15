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Слуцкий собирается обсудить с Путиным парламентское измерение БРИКС - РИА Новости, 15.12.2023
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12:48 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/slutskiy-1915989692.html
Слуцкий собирается обсудить с Путиным парламентское измерение БРИКС
Слуцкий собирается обсудить с Путиным парламентское измерение БРИКС - РИА Новости, 15.12.2023
Слуцкий собирается обсудить с Путиным парламентское измерение БРИКС
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что на встрече с президентом Владимиром Путиным в пятницу собирается обсудить инициативы в области парламентского... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:48
2023-12-15T12:48
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что на встрече с президентом Владимиром Путиным в пятницу собирается обсудить инициативы в области парламентского измерения БРИКС. Председатели всех думских фракций в пятницу встретятся с Путиным, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе "Новых людей". "Сегодня, действительно, время быть плечом к плечу. Сегодня Россия вступает с нового года в председательство в самом масштабном интеграционном блоке на планете - БРИКС. Мы вплотную подошли к созданию полноправного парламентского измерения БРИКС, у нас готов здесь ряд инициатив, о чем с президентом переговорим сегодня", - сообщил Слуцкий на пленарном заседании ГД. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.
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в мире, россия, бразилия, индия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, брикс
В мире, Россия, Бразилия, Индия, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР, БРИКС
Слуцкий собирается обсудить с Путиным парламентское измерение БРИКС

Слуцкий заявил, что собирается обсудить с Путиным парламентское измерение БРИКС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что на встрече с президентом Владимиром Путиным в пятницу собирается обсудить инициативы в области парламентского измерения БРИКС.
Председатели всех думских фракций в пятницу встретятся с Путиным, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе "Новых людей".
«
"Сегодня, действительно, время быть плечом к плечу. Сегодня Россия вступает с нового года в председательство в самом масштабном интеграционном блоке на планете - БРИКС. Мы вплотную подошли к созданию полноправного парламентского измерения БРИКС, у нас готов здесь ряд инициатив, о чем с президентом переговорим сегодня", - сообщил Слуцкий на пленарном заседании ГД.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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В миреРоссияБразилияИндияВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЛДПРБРИКС
 
 
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