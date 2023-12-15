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Слуцкий собирается обсудить с Путиным парламентское измерение БРИКС

Слуцкий собирается обсудить с Путиным парламентское измерение БРИКС - РИА Новости, 15.12.2023

Слуцкий собирается обсудить с Путиным парламентское измерение БРИКС

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что на встрече с президентом Владимиром Путиным в пятницу собирается обсудить инициативы в области парламентского... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T12:48

2023-12-15T12:48

2023-12-15T12:48

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что на встрече с президентом Владимиром Путиным в пятницу собирается обсудить инициативы в области парламентского измерения БРИКС. Председатели всех думских фракций в пятницу встретятся с Путиным, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе "Новых людей". "Сегодня, действительно, время быть плечом к плечу. Сегодня Россия вступает с нового года в председательство в самом масштабном интеграционном блоке на планете - БРИКС. Мы вплотную подошли к созданию полноправного парламентского измерения БРИКС, у нас готов здесь ряд инициатив, о чем с президентом переговорим сегодня", - сообщил Слуцкий на пленарном заседании ГД. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.

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в мире, россия, бразилия, индия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, брикс