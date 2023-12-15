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Боевики в САР планировали диверсии на нефтегазовой инфраструктуре и дорогах
Боевики в САР планировали диверсии на нефтегазовой инфраструктуре и дорогах - РИА Новости, 15.12.2023
Боевики в САР планировали диверсии на нефтегазовой инфраструктуре и дорогах
Боевики в Сирии планировали диверсии на нефтегазовой инфраструктуре, дорогах, против военных, ВКС России нанесли удар по их укрытиям в пустыне "Белая", сообщил... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T22:11
2023-12-15T22:11
2023-12-15T22:11
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Боевики в Сирии планировали диверсии на нефтегазовой инфраструктуре, дорогах, против военных, ВКС России нанесли удар по их укрытиям в пустыне "Белая", сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить. "Боевики незаконных вооруженных формирований планировали диверсии на объектах нефтегазовой инфраструктуры, дорожной сети и в местах дислокации правительственных войск Сирии. В целях предотвращения вооруженных провокаций силами ВКС России нанесен групповой авиационный удар по выявленным укрытиям боевиков в пустыне "Белая", - говорится в сообщении.
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воздушно-космические силы россии, россия, в мире, сирия
Воздушно-космические силы России, Россия, В мире, Сирия
Боевики в САР планировали диверсии на нефтегазовой инфраструктуре и дорогах
ЦПВС: боевики в САР планировали диверсии на нефтегазовых объектах и дорогах