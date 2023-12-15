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Технический рейс из Минеральных Вод в Краснодар запланировали на 13:00 - РИА Новости, 15.12.2023
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13:02 15.12.2023 (обновлено: 13:11 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/reys-1915998821.html
Технический рейс из Минеральных Вод в Краснодар запланировали на 13:00
Технический рейс из Минеральных Вод в Краснодар запланировали на 13:00 - РИА Новости, 15.12.2023
Технический рейс из Минеральных Вод в Краснодар запланировали на 13:00
Выполнение технического рейса из аэропорта Минеральных Вод в Краснодар начнется в 13.00, посадка самолета запланирована на 14.15, обратный рейс ожидается в... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:02
2023-12-15T13:11
россия
краснодар
минеральные воды
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КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Выполнение технического рейса из аэропорта Минеральных Вод в Краснодар начнется в 13.00, посадка самолета запланирована на 14.15, обратный рейс ожидается в 15.15, свидетельствует онлайн-табло авиакомпании "Азимут".Возвращение в Минводы запланировано на 16.30.В пятницу аэропорт Краснодара организует комплексные тесты для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани. Будет тренировочные регистрации на рейс, а в роли пассажиров выступят сотрудники аэропорта и студенты.После выполнения технического рейса будет решён вопрос об открытии аэропорта в Краснодаре.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
https://ria.ru/20231214/putin-1915776497.html
россия
краснодар
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россия, краснодар, минеральные воды
Россия, Краснодар, Минеральные Воды
Технический рейс из Минеральных Вод в Краснодар запланировали на 13:00

Технический рейс из Минеральных Вод в Краснодар отправится в 13:00

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Выполнение технического рейса из аэропорта Минеральных Вод в Краснодар начнется в 13.00, посадка самолета запланирована на 14.15, обратный рейс ожидается в 15.15, свидетельствует онлайн-табло авиакомпании "Азимут".
Возвращение в Минводы запланировано на 16.30.
В пятницу аэропорт Краснодара организует комплексные тесты для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани. Будет тренировочные регистрации на рейс, а в роли пассажиров выступят сотрудники аэропорта и студенты.
После выполнения технического рейса будет решён вопрос об открытии аэропорта в Краснодаре.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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РоссияКраснодарМинеральные Воды
 
 
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