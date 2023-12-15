https://ria.ru/20231215/putin-1916114620.html
Путин поблагодарил лидеров парламентских фракций за работу
Путин поблагодарил лидеров парламентских фракций за работу - РИА Новости, 15.12.2023
Путин поблагодарил лидеров парламентских фракций за работу
Президент России Владимир Путин поблагодарил лидеров парламентских фракций за работу, отметил, что уровень парламентской культуры стал очень высоким и не... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T20:52
2023-12-15T20:52
2023-12-15T21:14
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил лидеров парламентских фракций за работу, отметил, что уровень парламентской культуры стал очень высоким и не позволяет переходить к крайностям, несмотря на споры."Я бы хотел поблагодарить и вас, и всех депутатов восьмого созыва, да и предыдущего, пожалуй, тоже, за то, что уровень парламентской культуры, несмотря на то, что мнения, точки зрения на пути, на способы достижения наших целей общенационального характера разные, но все-таки культура парламентаризма стала настолько высокой, что не позволяет переходить к каким-то крайностям", - заявил Путин в пятницу на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций.По его словам, несмотря на все споры, "удается выстраивать эту работу цивилизованным образом, с уважением относиться к альтернативной точке зрения"."Такой подход к строительству отношений межфракционных характерен и при формировании органов управления Государственной думы. Я считаю, что это правильно, так и должно быть", - добавил президент.
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политика, россия, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин поблагодарил лидеров парламентских фракций за работу
Путин поблагодарил лидеров парламентских фракций за работу