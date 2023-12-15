https://ria.ru/20231215/putin-1916059630.html
Путин поблагодарил железнодорожников за работу на Крымском мосту
Путин поблагодарил железнодорожников за работу на Крымском мосту - РИА Новости, 15.12.2023
Путин поблагодарил железнодорожников за работу на Крымском мосту
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил железнодорожников за мужество и героизм при работе на Крымском мосту, который подвергся атаке. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:07
2023-12-15T16:07
2023-12-15T16:07
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил железнодорожников за мужество и героизм при работе на Крымском мосту, который подвергся атаке. "Что касается перевозок и известных событий, которые были на Крымском мосту, здесь, конечно, особая благодарность железнодорожникам, особая. Я не буду вдаваться в детали. Они проявили мужество и героизм в прямом смысле этого слова и за это им отдельные слова благодарности", - сказал Путин в ходе пленарного заседания IV Железнодорожного съезда.
https://ria.ru/20231215/putin-1916056126.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил железнодорожников за работу на Крымском мосту
Путин поблагодарил железнодорожников за героизм при работе на Крымском мосту
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил железнодорожников за мужество и героизм при работе на Крымском мосту, который подвергся атаке.
"Что касается перевозок и известных событий, которые были на Крымском мосту, здесь, конечно, особая благодарность железнодорожникам, особая. Я не буду вдаваться в детали. Они проявили мужество и героизм в прямом смысле этого слова и за это им отдельные слова благодарности", - сказал Путин в ходе пленарного заседания IV Железнодорожного съезда.
Путин надеется, что железнодорожники обеспечат турпоток в Крым