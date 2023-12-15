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Во Франции восхитились одним высказыванием Путина - РИА Новости, 15.12.2023
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01:42 15.12.2023 (обновлено: 02:47 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/putin-1915932400.html
Во Франции восхитились одним высказыванием Путина
Во Франции восхитились одним высказыванием Путина - РИА Новости, 15.12.2023
Во Франции восхитились одним высказыванием Путина
Президент России Владимир Путин абсолютно прав, сравнивая лидеров стран ЕС с коллаборационистами, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты"... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T01:42
2023-12-15T02:47
в мире
владимир путин
франция
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сша
флориан филиппо
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин абсолютно прав, сравнивая лидеров стран ЕС с коллаборационистами, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.Так он прокомментировал слова Владимира Путина на большой пресс-конференции и прямой линии, во время которой президент России заметил, что многие лидеры ЕС внешне пытаются выглядеть героически как французский генерал Шарль де Голль, а на практике ведут себя как маршал Филипп Петен, который во время Второй мировой войны стал "коллаборационистом и подчинился воле оккупантов"."Путин сегодня прав на 100%, когда описывает лидеров стран ЕС!" — написал Филиппо.Политик согласился с тем, что европейские лидеры потеряли свой суверенитет и действуют против интересов собственных стран."Все верно! Нас возглавляют петены, предатели и коллаборационисты, которых нужно срочно устранить!" — заключил Филиппо.Президент России Владимир Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и жителями страны продолжалось 4 часа 4 минуты.В ходе своего выступления Владимир Путин заявил, что страны-члены Евросоюза "в значительной степени утратили свой суверенитет" и принимают многие решения "во вред себе". Он упомянул премьер-министра Словакии Роберта Фицо и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что "они не пророссийские политики, а пронациональные". "Они защищают свои интересы, но таких больше нет, просто нет", – подытожил российский лидер.
https://ria.ru/20231214/khalyava-1915917395.html
https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html
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в мире, владимир путин, франция, россия, евросоюз, сша, флориан филиппо, итоги года с владимиром путиным, прямая линия с владимиром путиным, большая пресс-конференция владимира путина
В мире, Владимир Путин, Франция, Россия, Евросоюз, США, Флориан Филиппо, Итоги года с Владимиром Путиным, Прямая линия с Владимиром Путиным, Большая пресс-конференция Владимира Путина
Во Франции восхитились одним высказыванием Путина

Французский политик Филиппо назвал правильным описание Путиным лидеров ЕС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время прямой линии и большой пресс-конференции в Гостином Дворе
Президент России Владимир Путин во время прямой линии и большой пресс-конференции в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин во время прямой линии и большой пресс-конференции в Гостином Дворе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин абсолютно прав, сравнивая лидеров стран ЕС с коллаборационистами, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.
Так он прокомментировал слова Владимира Путина на большой пресс-конференции и прямой линии, во время которой президент России заметил, что многие лидеры ЕС внешне пытаются выглядеть героически как французский генерал Шарль де Голль, а на практике ведут себя как маршал Филипп Петен, который во время Второй мировой войны стал "коллаборационистом и подчинился воле оккупантов".
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"Путин сегодня прав на 100%, когда описывает лидеров стран ЕС!" — написал Филиппо.
Политик согласился с тем, что европейские лидеры потеряли свой суверенитет и действуют против интересов собственных стран.
«
"Все верно! Нас возглавляют петены, предатели и коллаборационисты, которых нужно срочно устранить!" — заключил Филиппо.
Президент России Владимир Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и жителями страны продолжалось 4 часа 4 минуты.
В ходе своего выступления Владимир Путин заявил, что страны-члены Евросоюза "в значительной степени утратили свой суверенитет" и принимают многие решения "во вред себе". Он упомянул премьер-министра Словакии Роберта Фицо и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что "они не пророссийские политики, а пронациональные". "Они защищают свои интересы, но таких больше нет, просто нет", – подытожил российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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В миреВладимир ПутинФранцияРоссияЕвросоюзСШАФлориан ФилиппоИтоги года с Владимиром ПутинымПрямая линия с Владимиром ПутинымБольшая пресс-конференция Владимира Путина
 
 
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