Во Франции восхитились одним высказыванием Путина
Французский политик Филиппо назвал правильным описание Путиным лидеров ЕС
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время прямой линии и большой пресс-конференции в Гостином Дворе
Президент России Владимир Путин во время прямой линии и большой пресс-конференции в Гостином Дворе
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин абсолютно прав, сравнивая лидеров стран ЕС с коллаборационистами, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.
Так он прокомментировал слова Владимира Путина на большой пресс-конференции и прямой линии, во время которой президент России заметил, что многие лидеры ЕС внешне пытаются выглядеть героически как французский генерал Шарль де Голль, а на практике ведут себя как маршал Филипп Петен, который во время Второй мировой войны стал "коллаборационистом и подчинился воле оккупантов".
"Путин сегодня прав на 100%, когда описывает лидеров стран ЕС!" — написал Филиппо.
Политик согласился с тем, что европейские лидеры потеряли свой суверенитет и действуют против интересов собственных стран.
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"Все верно! Нас возглавляют петены, предатели и коллаборационисты, которых нужно срочно устранить!" — заключил Филиппо.
Президент России Владимир Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и жителями страны продолжалось 4 часа 4 минуты.
В ходе своего выступления Владимир Путин заявил, что страны-члены Евросоюза "в значительной степени утратили свой суверенитет" и принимают многие решения "во вред себе". Он упомянул премьер-министра Словакии Роберта Фицо и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что "они не пророссийские политики, а пронациональные". "Они защищают свои интересы, но таких больше нет, просто нет", – подытожил российский лидер.