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Зюганов планирует предложить ряд проектов на встрече с Путиным

Зюганов планирует предложить ряд проектов на встрече с Путиным - РИА Новости, 15.12.2023

Зюганов планирует предложить ряд проектов на встрече с Путиным

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным планирует предложить ряд проектов, которые бы "вывели нашу тысячелетнюю державу в... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T11:46

2023-12-15T11:46

2023-12-15T11:46

политика

россия

владимир путин

геннадий зюганов

госдума рф

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МОСКВА,15 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным планирует предложить ряд проектов, которые бы "вывели нашу тысячелетнюю державу в авангард всего мирового человечества". "Я сегодня на встрече с президентом предложу целый ряд проектов, которые вывели нашу тысячелетнюю державу в авангард всего мирового человечества <...> это то, что делает нас людьми", - сказал он в ходе пленарного заседания. Встреча лидеров всех фракций Госдумы с Путиным состоится сегодня, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Новых людей". Ранее Зюганов отмечал, что КПРФ представит Путину свою программу "Победы".

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политика, россия, владимир путин, геннадий зюганов, госдума рф