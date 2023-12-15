Рейтинг@Mail.ru
Зюганов планирует предложить ряд проектов на встрече с Путиным - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/proekt-1915976920.html
Зюганов планирует предложить ряд проектов на встрече с Путиным
Зюганов планирует предложить ряд проектов на встрече с Путиным - РИА Новости, 15.12.2023
Зюганов планирует предложить ряд проектов на встрече с Путиным
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным планирует предложить ряд проектов, которые бы "вывели нашу тысячелетнюю державу в... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T11:46
2023-12-15T11:46
политика
россия
владимир путин
геннадий зюганов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847586262_0:69:3071:1797_1920x0_80_0_0_569fb388f318e50cb1d1ce8f4ab73393.jpg
МОСКВА,15 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным планирует предложить ряд проектов, которые бы "вывели нашу тысячелетнюю державу в авангард всего мирового человечества". "Я сегодня на встрече с президентом предложу целый ряд проектов, которые вывели нашу тысячелетнюю державу в авангард всего мирового человечества &lt;...&gt; это то, что делает нас людьми", - сказал он в ходе пленарного заседания. Встреча лидеров всех фракций Госдумы с Путиным состоится сегодня, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Новых людей". Ранее Зюганов отмечал, что КПРФ представит Путину свою программу "Победы".
https://ria.ru/20231128/kprf-1912316468.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847586262_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1bf5b43d32b9a3a39645a10a5e4713a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, геннадий зюганов, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Геннадий Зюганов, Госдума РФ
Зюганов планирует предложить ряд проектов на встрече с Путиным

Лидер КПРФ на встрече с президентом планирует предложить ряд проектов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРуководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ Геннадий Зюганов
Руководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ Геннадий Зюганов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА,15 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным планирует предложить ряд проектов, которые бы "вывели нашу тысячелетнюю державу в авангард всего мирового человечества".
"Я сегодня на встрече с президентом предложу целый ряд проектов, которые вывели нашу тысячелетнюю державу в авангард всего мирового человечества <...> это то, что делает нас людьми", - сказал он в ходе пленарного заседания.
Встреча лидеров всех фракций Госдумы с Путиным состоится сегодня, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Новых людей".
Ранее Зюганов отмечал, что КПРФ представит Путину свою программу "Победы".
Флаг КПРФ - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Предвыборный съезд КПРФ пройдет 23 декабря
28 ноября, 12:01
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинГеннадий ЗюгановГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала