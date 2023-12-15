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Зюганов планирует предложить ряд проектов на встрече с Путиным
Зюганов планирует предложить ряд проектов на встрече с Путиным - РИА Новости, 15.12.2023
Зюганов планирует предложить ряд проектов на встрече с Путиным
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным планирует предложить ряд проектов, которые бы "вывели нашу тысячелетнюю державу в... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T11:46
2023-12-15T11:46
2023-12-15T11:46
политика
россия
владимир путин
геннадий зюганов
госдума рф
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МОСКВА,15 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным планирует предложить ряд проектов, которые бы "вывели нашу тысячелетнюю державу в авангард всего мирового человечества". "Я сегодня на встрече с президентом предложу целый ряд проектов, которые вывели нашу тысячелетнюю державу в авангард всего мирового человечества <...> это то, что делает нас людьми", - сказал он в ходе пленарного заседания. Встреча лидеров всех фракций Госдумы с Путиным состоится сегодня, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Новых людей". Ранее Зюганов отмечал, что КПРФ представит Путину свою программу "Победы".
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политика, россия, владимир путин, геннадий зюганов, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Геннадий Зюганов, Госдума РФ
Зюганов планирует предложить ряд проектов на встрече с Путиным
Лидер КПРФ на встрече с президентом планирует предложить ряд проектов
МОСКВА,15 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным планирует предложить ряд проектов, которые бы "вывели нашу тысячелетнюю державу в авангард всего мирового человечества".
"Я сегодня на встрече с президентом предложу целый ряд проектов, которые вывели нашу тысячелетнюю державу в авангард всего мирового человечества <...> это то, что делает нас людьми", - сказал он в ходе пленарного заседания.
Встреча лидеров всех фракций Госдумы
с Путиным состоится сегодня, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Новых людей".
Ранее Зюганов отмечал, что КПРФ представит Путину свою программу "Победы".
Предвыборный съезд КПРФ пройдет 23 декабря