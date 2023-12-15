https://ria.ru/20231215/preduprezhdenie-1915937365.html
Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за аномальных морозов
Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за аномальных морозов - РИА Новости, 15.12.2023
Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за аномальных морозов
Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов 18-23 декабря в отдельных районах Приморья, в том числе во Владивостоке, сообщает... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T04:30
2023-12-15T04:30
2023-12-15T04:30
общество
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов 18-23 декабря в отдельных районах Приморья, в том числе во Владивостоке, сообщает Примгидромет. "Штормовое предупреждение об опасных явлениях. В связи с вторжением холодной арктической воздушной массы в период 16-23 декабря на большей территории Приморского края будет сохраняться пониженный температурный фон с отклонением среднесуточных температур воздуха от климатической нормы на 3-6 градусов. Местами в разных районах края и во Владивостоке 18-23 декабря ожидается период аномально холодной погоды (опасное явление)", - говорится в сообщении.В этот период в течение 4-6 суток среднесуточные температуры воздуха окажутся на 7-12 градусов ниже климатической нормы для этого времени года. Также в отдельные ночи на севере центральных районов местами ожидается сильный мороз: 43 градуса и ниже.
https://ria.ru/20231215/shtorm-1915936333.html
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общество, владивосток, приморский край
Общество, Владивосток, Приморский край
Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за аномальных морозов
Примгидромет: штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за сильных морозов