Рейтинг@Mail.ru
Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за аномальных морозов - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:30 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/preduprezhdenie-1915937365.html
Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за аномальных морозов
Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за аномальных морозов - РИА Новости, 15.12.2023
Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за аномальных морозов
Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов 18-23 декабря в отдельных районах Приморья, в том числе во Владивостоке, сообщает... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T04:30
2023-12-15T04:30
общество
владивосток
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789007485_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb599fc3dd4f34fc04cccf02cb030d40.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов 18-23 декабря в отдельных районах Приморья, в том числе во Владивостоке, сообщает Примгидромет. &quot;Штормовое предупреждение об опасных явлениях. В связи с вторжением холодной арктической воздушной массы в период 16-23 декабря на большей территории Приморского края будет сохраняться пониженный температурный фон с отклонением среднесуточных температур воздуха от климатической нормы на 3-6 градусов. Местами в разных районах края и во Владивостоке 18-23 декабря ожидается период аномально холодной погоды (опасное явление)&quot;, - говорится в сообщении.В этот период в течение 4-6 суток среднесуточные температуры воздуха окажутся на 7-12 градусов ниже климатической нормы для этого времени года. Также в отдельные ночи на севере центральных районов местами ожидается сильный мороз: 43 градуса и ниже.
https://ria.ru/20231215/shtorm-1915936333.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789007485_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_899578d9995a7cd64f7a24020926f3cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владивосток, приморский край
Общество, Владивосток, Приморский край
Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за аномальных морозов

Примгидромет: штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за сильных морозов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Владивосток. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов 18-23 декабря в отдельных районах Приморья, в том числе во Владивостоке, сообщает Примгидромет.
«

"Штормовое предупреждение об опасных явлениях. В связи с вторжением холодной арктической воздушной массы в период 16-23 декабря на большей территории Приморского края будет сохраняться пониженный температурный фон с отклонением среднесуточных температур воздуха от климатической нормы на 3-6 градусов. Местами в разных районах края и во Владивостоке 18-23 декабря ожидается период аномально холодной погоды (опасное явление)", - говорится в сообщении.

Камчатка - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Из-за шторма у берегов Камчатки подтопило несколько северных поселков
03:41
В этот период в течение 4-6 суток среднесуточные температуры воздуха окажутся на 7-12 градусов ниже климатической нормы для этого времени года. Также в отдельные ночи на севере центральных районов местами ожидается сильный мороз: 43 градуса и ниже.
 
ОбществоВладивостокПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала