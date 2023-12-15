https://ria.ru/20231215/pogoda-1915946615.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 15.12.2023

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Циклон "Ваня" ещё остаётся в Москве, в пятницу ожидается постепенно ослабевающий снегопад, слабая метель, не выше минус 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T08:13

2023-12-15T08:13

2023-12-15T08:13

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Циклон "Ваня" ещё остаётся в Москве, в пятницу ожидается постепенно ослабевающий снегопад, слабая метель, не выше минус 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится центром циклона "Ваня", из-за чего снегопады, постепенно ослабевая, но продолжатся, а температурный фон останется немного ниже положенной климатической нормы. В Москве облачно, временами снег, слабая метель. Температура воздуха днем в мегаполисе минус 5 - минус 7 градусов, по области минус 3 - минус 8", - рассказал Тишковец. По его словам, ветер ожидается юго-восточный с переходом на западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20231201/pogoda-1913072316.html

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общество, москва, евгений тишковец, погода