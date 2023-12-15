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Инспекторы провели более двух тысяч профвизитов на стройках Подмосковья - РИА Новости, 15.12.2023
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Новости Подмосковья
 
14:46 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/podmoskove-1916032367.html
Инспекторы провели более двух тысяч профвизитов на стройках Подмосковья
Инспекторы провели более двух тысяч профвизитов на стройках Подмосковья - РИА Новости, 15.12.2023
Инспекторы провели более двух тысяч профвизитов на стройках Подмосковья
Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели 2080 профилактических визитов на строящихся в Подмосковье объектах недвижимости с начала текущего... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:46
2023-12-15T14:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
главгосстройнадзор
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели 2080 профилактических визитов на строящихся в Подмосковье объектах недвижимости с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального ведомства. По информации пресс-службы, среди городских округов в пятерку лидеров с наибольшим количеством проведенных профилактических мероприятий на стройках вошли: Ленинский – 275 профвизитов, Одинцовский – 150, Балашиха – 100, Подольск и Щелково – по 90, Люберцы и Домодедово – по 80 профвизитов. Среди них - обязательные профвизиты в начале строительства или реконструкции объекта, а также осмотры по запросу застройщика, в том числе перед завершением стройки. Для проведения профвизита застройщик направляет заявку через региональный портал госуслуг с указанием подходящей даты. На стройплощадку выезжают инспекторы, проводят профилактическую беседу, по результатам которой при необходимости дают рекомендации по подготовке объекта и документации к проверке. В случае выполнения всех рекомендаций Главгосстройнадзора срок проведения итоговой проверки сокращается с 10 до трех дней.
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московская область (подмосковье), главгосстройнадзор
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Главгосстройнадзор

Инспекторы провели более двух тысяч профвизитов на стройках Подмосковья

© РИА Новости / Максим БлиновСтроительство новых жилых кварталов в Московской области
Строительство новых жилых кварталов в Московской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Строительство новых жилых кварталов в Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели 2080 профилактических визитов на строящихся в Подмосковье объектах недвижимости с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
По информации пресс-службы, среди городских округов в пятерку лидеров с наибольшим количеством проведенных профилактических мероприятий на стройках вошли: Ленинский – 275 профвизитов, Одинцовский – 150, Балашиха – 100, Подольск и Щелково – по 90, Люберцы и Домодедово – по 80 профвизитов. Среди них - обязательные профвизиты в начале строительства или реконструкции объекта, а также осмотры по запросу застройщика, в том числе перед завершением стройки.
Для проведения профвизита застройщик направляет заявку через региональный портал госуслуг с указанием подходящей даты. На стройплощадку выезжают инспекторы, проводят профилактическую беседу, по результатам которой при необходимости дают рекомендации по подготовке объекта и документации к проверке.
В случае выполнения всех рекомендаций Главгосстройнадзора срок проведения итоговой проверки сокращается с 10 до трех дней.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Главгосстройнадзор
 
 
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