https://ria.ru/20231215/podmoskove-1916032367.html

Инспекторы провели более двух тысяч профвизитов на стройках Подмосковья

Инспекторы провели более двух тысяч профвизитов на стройках Подмосковья - РИА Новости, 15.12.2023

Инспекторы провели более двух тысяч профвизитов на стройках Подмосковья

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели 2080 профилактических визитов на строящихся в Подмосковье объектах недвижимости с начала текущего... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:46

2023-12-15T14:46

2023-12-15T14:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

главгосстройнадзор

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели 2080 профилактических визитов на строящихся в Подмосковье объектах недвижимости с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального ведомства. По информации пресс-службы, среди городских округов в пятерку лидеров с наибольшим количеством проведенных профилактических мероприятий на стройках вошли: Ленинский – 275 профвизитов, Одинцовский – 150, Балашиха – 100, Подольск и Щелково – по 90, Люберцы и Домодедово – по 80 профвизитов. Среди них - обязательные профвизиты в начале строительства или реконструкции объекта, а также осмотры по запросу застройщика, в том числе перед завершением стройки. Для проведения профвизита застройщик направляет заявку через региональный портал госуслуг с указанием подходящей даты. На стройплощадку выезжают инспекторы, проводят профилактическую беседу, по результатам которой при необходимости дают рекомендации по подготовке объекта и документации к проверке. В случае выполнения всех рекомендаций Главгосстройнадзора срок проведения итоговой проверки сокращается с 10 до трех дней.

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье), главгосстройнадзор