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Жителям Подмосковья посоветовали пересесть на общественный транспорт - РИА Новости, 15.12.2023
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Новости Подмосковья
 
12:58 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/podmoskove-1915997082.html
Жителям Подмосковья посоветовали пересесть на общественный транспорт
Жителям Подмосковья посоветовали пересесть на общественный транспорт - РИА Новости, 15.12.2023
Жителям Подмосковья посоветовали пересесть на общественный транспорт
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посоветовал жителям Подмосковья отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:58
2023-12-15T12:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
снегопад в москве
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посоветовал жителям Подмосковья отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом после того, как область накрыл циклон "Ваня", свидетельствует Telegram-канал губернатора. "Сегодня лучше отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный. Но если нет такой возможности, то, по крайней мере, будьте аккуратны за рулем", - говорится в сообщении. По данным Telegram-канала, ночью с 14 на 15 декабря Подмосковье накрыл мощный циклон "Ваня". С 6 утра 1,3 тысячи единиц снегоуборочной техники и более 1,1 тысячи дорожных рабочих очищают снег с улиц области. За ночь обработано и очищено 13 тысяч километров дорог. "Нагрузка большая, поэтому в субботу задействуем еще снегоуборочные роторы во дворах. Воскресенье также рабочий день - уже сформировали небольшие бригады для уборки проездов и парковок. Они будут очищать сугробы до твердого основания. Прошу отнестись с понимаем к просьбам передвинуть машину. Так коммунальщикам будет проще убирать дворы от снега", - уточнили в сообщении.
https://ria.ru/20231215/tsiklon-1915978821.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, снегопад в москве
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Снегопад в Москве
Жителям Подмосковья посоветовали пересесть на общественный транспорт

Воробьев призвал жителей МО пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖенщина гуляет с ребенком во время снегопада
Женщина гуляет с ребенком во время снегопада - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Женщина гуляет с ребенком во время снегопада. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посоветовал жителям Подмосковья отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом после того, как область накрыл циклон "Ваня", свидетельствует Telegram-канал губернатора.
«
"Сегодня лучше отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный. Но если нет такой возможности, то, по крайней мере, будьте аккуратны за рулем", - говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала, ночью с 14 на 15 декабря Подмосковье накрыл мощный циклон "Ваня". С 6 утра 1,3 тысячи единиц снегоуборочной техники и более 1,1 тысячи дорожных рабочих очищают снег с улиц области. За ночь обработано и очищено 13 тысяч километров дорог.
"Нагрузка большая, поэтому в субботу задействуем еще снегоуборочные роторы во дворах. Воскресенье также рабочий день - уже сформировали небольшие бригады для уборки проездов и парковок. Они будут очищать сугробы до твердого основания. Прошу отнестись с понимаем к просьбам передвинуть машину. Так коммунальщикам будет проще убирать дворы от снега", - уточнили в сообщении.
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