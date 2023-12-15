https://ria.ru/20231215/podmoskove-1915997082.html

Жителям Подмосковья посоветовали пересесть на общественный транспорт

Жителям Подмосковья посоветовали пересесть на общественный транспорт - РИА Новости, 15.12.2023

Жителям Подмосковья посоветовали пересесть на общественный транспорт

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посоветовал жителям Подмосковья отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T12:58

2023-12-15T12:58

2023-12-15T12:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

снегопад в москве

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посоветовал жителям Подмосковья отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом после того, как область накрыл циклон "Ваня", свидетельствует Telegram-канал губернатора. "Сегодня лучше отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный. Но если нет такой возможности, то, по крайней мере, будьте аккуратны за рулем", - говорится в сообщении. По данным Telegram-канала, ночью с 14 на 15 декабря Подмосковье накрыл мощный циклон "Ваня". С 6 утра 1,3 тысячи единиц снегоуборочной техники и более 1,1 тысячи дорожных рабочих очищают снег с улиц области. За ночь обработано и очищено 13 тысяч километров дорог. "Нагрузка большая, поэтому в субботу задействуем еще снегоуборочные роторы во дворах. Воскресенье также рабочий день - уже сформировали небольшие бригады для уборки проездов и парковок. Они будут очищать сугробы до твердого основания. Прошу отнестись с понимаем к просьбам передвинуть машину. Так коммунальщикам будет проще убирать дворы от снега", - уточнили в сообщении.

https://ria.ru/20231215/tsiklon-1915978821.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье), андрей воробьев, снегопад в москве