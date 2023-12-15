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В РПЦ отреагировали на объявление Украиной в розыск патриарха Кирилла - РИА Новости, 15.12.2023
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Религия
 
23:16 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/patriarkh-1916131971.html
В РПЦ отреагировали на объявление Украиной в розыск патриарха Кирилла
В РПЦ отреагировали на объявление Украиной в розыск патриарха Кирилла - РИА Новости, 15.12.2023
В РПЦ отреагировали на объявление Украиной в розыск патриарха Кирилла
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал предсказуемым и нелепым объявление РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T23:16
2023-12-15T23:16
религия
украина
сша
московский патриархат
патриарх кирилл (владимир гундяев)
владимир легойда
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал предсказуемым и нелепым объявление на Украине в розыск патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Министерство внутренних дел Украины 15 декабря объявило патриарха Кирилла "скрывающимся от досудебного расследования", он числится в розыске, следует из материалов базы данных ведомства. "Этот шаг столь же предсказуем, сколько нелеп... Все, что можно вменить предстоятелю Русской церкви - верную и последовательную позицию в защиту канонической Церкви на Украине. Осуждение и обличение раскола, спровоцированного Фанаром, - то, что патриарх обязан делать в силу своего долга перед Богом и людьми. Что же касается тех, кто объявил патриарха в розыск, то большинство из них учились в советской школе, нимало не возражая против безбожной идеологии, тогда как дед и отец предстоятеля Русской церкви подвергались преследованиям за веру. Наследникам ли богоборцев пытаться его запугать?" - написал Легойда в своем Telegram-канале. Беззаконие и попытки запугивания верующих стали обыкновенным способом деятельности киевских властей, от рук которых пострадали многие невинные чада Церкви на Украине, что признано международными организациями и оппозиционными деятелями в США, добавил Легойда.
https://ria.ru/20231212/zlo-1915296587.html
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украина, сша, московский патриархат, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир легойда
Религия, Украина, США, Московский Патриархат, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Владимир Легойда
В РПЦ отреагировали на объявление Украиной в розыск патриарха Кирилла

Легойда назвал объявление Украиной в розыск патриарха Кирилла нелепым

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на богослужении в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на богослужении в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на богослужении в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал предсказуемым и нелепым объявление на Украине в розыск патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Министерство внутренних дел Украины 15 декабря объявило патриарха Кирилла "скрывающимся от досудебного расследования", он числится в розыске, следует из материалов базы данных ведомства.
"Этот шаг столь же предсказуем, сколько нелеп... Все, что можно вменить предстоятелю Русской церкви - верную и последовательную позицию в защиту канонической Церкви на Украине. Осуждение и обличение раскола, спровоцированного Фанаром, - то, что патриарх обязан делать в силу своего долга перед Богом и людьми. Что же касается тех, кто объявил патриарха в розыск, то большинство из них учились в советской школе, нимало не возражая против безбожной идеологии, тогда как дед и отец предстоятеля Русской церкви подвергались преследованиям за веру. Наследникам ли богоборцев пытаться его запугать?" - написал Легойда в своем Telegram-канале.
Беззаконие и попытки запугивания верующих стали обыкновенным способом деятельности киевских властей, от рук которых пострадали многие невинные чада Церкви на Украине, что признано международными организациями и оппозиционными деятелями в США, добавил Легойда.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Россия противостоит злу, грозящему всему миру, заявил патриарх Кирилл
12 декабря, 13:32
 
РелигияУкраинаСШАМосковский ПатриархатПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Владимир Легойда
 
 
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