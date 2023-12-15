https://ria.ru/20231215/obyazatelstva-1916085660.html

Клепиков: социальные обязательства в Белгородской области будут сохранены

Клепиков: социальные обязательства в Белгородской области будут сохранены - РИА Новости, 15.12.2023

Клепиков: социальные обязательства в Белгородской области будут сохранены

Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков сообщил, что региональный бюджет 2023 года, а также на 2024 год закладывался с дефицитом, при этом все... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T17:55

2023-12-15T17:55

2023-12-15T17:55

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков сообщил, что региональный бюджет 2023 года, а также на 2024 год закладывался с дефицитом, при этом все социальные обязательства были сохранены, сообщает пресс-служба областного парламента. По словам Клепикова, в целом экономический прогноз по развитию региона сбылся. При этом в 2023 году удалось его перевыполнить. Спикер добавил, что год в финансовом плане регион заканчивает уверенно. При этом в следующем году доходы региона запланированы в объеме 124,5 миллиарда рублей, расходы — 141,7 миллиарда рублей, дефицит — 17,2 миллиарда рублей. Бюджет депутаты областного парламента приняли в первом чтении. Клепиков подчеркнул, что все социальные программы, которые намечены на следующий год, будут выполняться. Речь идет о таких сферах, как здравоохранение, образование, дороги, улучшение жилищных условий. На эти цели в Белгородской области планируют направить самые большие статьи расходов. Также в следующем году депутаты Белгородской областной Думы продолжат заниматься разработкой законодательных инициатив, направленных на повышение качества жизни белгородцев, отметил Клепиков. Он добавил, что парламентарии должны оперативно откликаться на любые вопросы, которые возникают у граждан. Также работа белгородских депутатов в 2024 году будет строиться на заботе о семьях участников СВО и их поддержке.

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белгородская область, экономика, белгородская областная дума, россия