https://ria.ru/20231215/obstrel-1915994199.html
ВСУ обстреляли два села в Харьковской области
ВСУ обстреляли два села в Харьковской области - РИА Новости, 15.12.2023
ВСУ обстреляли два села в Харьковской области
Украинские войска выпустили свыше 30 снарядов по харьковским селам Новоегоровка и Берестовое, сообщил глава администрации области Виталий Ганчев в... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:56
2023-12-15T12:56
2023-12-15T12:56
специальная военная операция на украине
харьковская область
в мире
происшествия
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Украинские войска выпустили свыше 30 снарядов по харьковским селам Новоегоровка и Берестовое, сообщил глава администрации области Виталий Ганчев в Telegram-канале. "Более 30 снарядов прилетело по населенным пунктам Новоегоровка и Берестовое со стороны ВСУ", - написал Ганчев. По его словам, сотрудники администрации помогают восстанавливать поврежденные дома. Ганчев два дня назад сообщал о 10 "прилетах" по Новоегоровке, находящейся у границы с ЛНР.
https://ria.ru/20231204/khram-1913759819.html
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харьковская область, в мире, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, В мире, Происшествия
ВСУ обстреляли два села в Харьковской области
Ганчев: ВСУ выпустили более 30 снарядов по двум селам в Харьковской области