https://ria.ru/20231215/obstrel-1915994199.html

ВСУ обстреляли два села в Харьковской области

ВСУ обстреляли два села в Харьковской области - РИА Новости, 15.12.2023

ВСУ обстреляли два села в Харьковской области

Украинские войска выпустили свыше 30 снарядов по харьковским селам Новоегоровка и Берестовое, сообщил глава администрации области Виталий Ганчев в... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T12:56

2023-12-15T12:56

2023-12-15T12:56

специальная военная операция на украине

харьковская область

в мире

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Украинские войска выпустили свыше 30 снарядов по харьковским селам Новоегоровка и Берестовое, сообщил глава администрации области Виталий Ганчев в Telegram-канале. "Более 30 снарядов прилетело по населенным пунктам Новоегоровка и Берестовое со стороны ВСУ", - написал Ганчев. По его словам, сотрудники администрации помогают восстанавливать поврежденные дома. Ганчев два дня назад сообщал о 10 "прилетах" по Новоегоровке, находящейся у границы с ЛНР.

https://ria.ru/20231204/khram-1913759819.html

харьковская область

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харьковская область, в мире, происшествия