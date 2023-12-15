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СМИ: ЦАХАЛ объявил награду за головы лидеров ХАМАС - РИА Новости, 15.12.2023
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06:12 15.12.2023 (обновлено: 06:15 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/nagrada-1915941584.html
СМИ: ЦАХАЛ объявил награду за головы лидеров ХАМАС
СМИ: ЦАХАЛ объявил награду за головы лидеров ХАМАС - РИА Новости, 15.12.2023
СМИ: ЦАХАЛ объявил награду за головы лидеров ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), возможно, назначила вознаграждение за информацию о лидерах палестинского движения ХАМАС, пишет газета Times of Israel, ссылаясь... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T06:12
2023-12-15T06:15
в мире
сша
джейк салливан
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), возможно, назначила вознаграждение за информацию о лидерах палестинского движения ХАМАС, пишет газета Times of Israel, ссылаясь на распространяющееся в соцсетях фото листовки. "Она (брошюра – ред.) обещает жителям Газы 400 тысяч долларов за информацию о лидере ХАМАС в Газе Синваре, 300 тысяч долларов за информацию о его брате Муххамеде Синваре, который командует южным соединением террористической группировки, 200 тысяч долларов за информацию о Рафае Саламехе, командире батальона ХАМАС в Хан-Юнисе, и всего лишь 100 тысяч долларов за информацию о Мохаммеде Дейфе, командире военного крыла ХАМАС", - пишет издание, публикуя фото флаера, который якобы напечатан армией. На листовке указаны также телефонный номер для связи и контакт в Telegram, сообщает издание. В четверг советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что дни главы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара "сочтены", и напомнил, что у него на руках кровь американцев.
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96
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в мире, сша, джейк салливан, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Джейк Салливан, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: ЦАХАЛ объявил награду за головы лидеров ХАМАС

Times of Israel: ЦАХАЛ объявил награду за головы лидеров ХАМАС

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный во время наземной операции в секторе Газа
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), возможно, назначила вознаграждение за информацию о лидерах палестинского движения ХАМАС, пишет газета Times of Israel, ссылаясь на распространяющееся в соцсетях фото листовки.
"Она (брошюра – ред.) обещает жителям Газы 400 тысяч долларов за информацию о лидере ХАМАС в Газе Синваре, 300 тысяч долларов за информацию о его брате Муххамеде Синваре, который командует южным соединением террористической группировки, 200 тысяч долларов за информацию о Рафае Саламехе, командире батальона ХАМАС в Хан-Юнисе, и всего лишь 100 тысяч долларов за информацию о Мохаммеде Дейфе, командире военного крыла ХАМАС", - пишет издание, публикуя фото флаера, который якобы напечатан армией.
На листовке указаны также телефонный номер для связи и контакт в Telegram, сообщает издание.
В четверг советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что дни главы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара "сочтены", и напомнил, что у него на руках кровь американцев.
Израильская военная техника в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
В США заявили, что ПНА не позволила "поднять восстание" на Западном берегу
01:31
 
В миреСШАДжейк СалливанХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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