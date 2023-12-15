https://ria.ru/20231215/nagrada-1915941584.html

СМИ: ЦАХАЛ объявил награду за головы лидеров ХАМАС

СМИ: ЦАХАЛ объявил награду за головы лидеров ХАМАС - РИА Новости, 15.12.2023

СМИ: ЦАХАЛ объявил награду за головы лидеров ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), возможно, назначила вознаграждение за информацию о лидерах палестинского движения ХАМАС, пишет газета Times of Israel, ссылаясь... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T06:12

2023-12-15T06:12

2023-12-15T06:15

в мире

сша

джейк салливан

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), возможно, назначила вознаграждение за информацию о лидерах палестинского движения ХАМАС, пишет газета Times of Israel, ссылаясь на распространяющееся в соцсетях фото листовки. "Она (брошюра – ред.) обещает жителям Газы 400 тысяч долларов за информацию о лидере ХАМАС в Газе Синваре, 300 тысяч долларов за информацию о его брате Муххамеде Синваре, который командует южным соединением террористической группировки, 200 тысяч долларов за информацию о Рафае Саламехе, командире батальона ХАМАС в Хан-Юнисе, и всего лишь 100 тысяч долларов за информацию о Мохаммеде Дейфе, командире военного крыла ХАМАС", - пишет издание, публикуя фото флаера, который якобы напечатан армией. На листовке указаны также телефонный номер для связи и контакт в Telegram, сообщает издание. В четверг советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что дни главы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара "сочтены", и напомнил, что у него на руках кровь американцев.

https://ria.ru/20231215/pna-1915932135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джейк салливан, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году