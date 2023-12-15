https://ria.ru/20231215/moskva-1915974945.html
Городские службы Москвы ликвидируют последствия сильного снегопада
Городские службы Москвы ликвидируют последствия сильного снегопада - РИА Новости, 15.12.2023
Городские службы Москвы ликвидируют последствия сильного снегопада
Городские службы Москвы ликвидируют последствия сильного снегопада, под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T11:35
2023-12-15T11:35
2023-12-15T11:35
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия сильного снегопада, под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы ликвидируют последствия сильного снегопада. По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся и сегодня в течение всего дня. Коммунальная техника в цикличном режиме проводит сплошное механизированное подметание и противогололедную обработку проезжей части и тротуаров. Повсеместно организованы работы по очистке от снега дворовых территорий", - говорится в сообщении. Отмечается, что под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам. "В течение светового дня проводим очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - говорится в сообщении. Уточняется, что горожанам следует быть предельно внимательными и аккуратными во время непогоды и с пониманием отнестись к работе коммунальной техники.
https://ria.ru/20231213/moskva-1915593986.html
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городское хозяйство москвы, общество, москва, московское центральное кольцо (мцк)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Общество, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК)
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия сильного снегопада, под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы ликвидируют последствия сильного снегопада. По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся и сегодня в течение всего дня. Коммунальная техника в цикличном режиме проводит сплошное механизированное подметание и противогололедную обработку проезжей части и тротуаров. Повсеместно организованы работы по очистке от снега дворовых территорий", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.
"В течение светового дня проводим очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что горожанам следует быть предельно внимательными и аккуратными во время непогоды и с пониманием отнестись к работе коммунальной техники.
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