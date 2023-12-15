https://ria.ru/20231215/moldavia-1916105025.html

Молдавская оппозиция выступила против отказа от русского языка

Молдавская оппозиция выступила против отказа от русского языка - РИА Новости, 15.12.2023

Молдавская оппозиция выступила против отказа от русского языка

Молдавский оппозиционный Блок коммунистов и социалистов (БКС) выступил против намерения властей республики исключить русский язык из издания "Официальный... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T19:26

2023-12-15T19:26

2023-12-15T19:26

в мире

молдавия

кишинев

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857356520_0:312:3086:2048_1920x0_80_0_0_212923af0d8bc1519f54267e9ea00f20.jpg

КИШИНЕВ, 15 дек - РИА Новости. Молдавский оппозиционный Блок коммунистов и социалистов (БКС) выступил против намерения властей республики исключить русский язык из издания "Официальный монитор", после публикации в котором законодательные акты вступают в силу. Ранее правительство Молдавии рассмотрело проект поправок в закон о публикации "Официального монитора". Согласно предложению кабмина, "Официальный монитор" больше не будет переводиться на русский язык. По новой версии закона, перевод на русский язык будет осуществляться в течение месяца после обнародования в "Официальном мониторе" и публиковаться в Государственном регистре правовых актов в сводной редакции. На заседании парламента в пятницу, транслировавшемся в прямом эфире на сайте законодательного собрания, законопроект был принят в первом чтении голосами представителей правящей партии "Действие и солидарность". "К чему точно приведет ваш закон, так это к еще большему расколу общества… Фракция социалистов и коммунистов категорически против принятия этого законопроекта и призывает власть отказаться от идеи принятия данного нормативного документа, прямо ущемляющего права представителей этнических меньшинств, проживающих в нашей стране", - озвучил на заседании мнение оппозиционного блока коммунистов и социалистов депутат БКС Федор Гагауз. Он напомнил, что все граждане, вне зависимости от национальности и языка общения, платят налоги. "Поэтому услуги переводчика и затрат на публикацию оплачиваются из их кармана... Пытаясь продвинуть этот провокационный законопроект, вы прикрываетесь лживым аргументом об экономии средств", - подчеркнул депутат. Ранее депутат парламента от оппозиционной Партии коммунистов (ПКРМ) Диана Караман, баллотировавшаяся в мэры Кишинева, обратилась в прокуратуру после того, как ей запретили участвовать в дебатах на русском языке на общественном телеканале Moldova 1. В свою очередь кандидату в мэры Кишинева от внепарламентской партии "Патриоты Молдовы" Алле Поповой не позволили говорить на русском языке в эфире радио Moldova 1. Ряд российских СМИ в Молдавии оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907661621.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

молдавия

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, россия