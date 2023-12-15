Молдавская оппозиция выступила против отказа от русского языка
Молдавская оппозиция выступила против отказа от русского языка в законах
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Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 дек - РИА Новости. Молдавский оппозиционный Блок коммунистов и социалистов (БКС) выступил против намерения властей республики исключить русский язык из издания "Официальный монитор", после публикации в котором законодательные акты вступают в силу.
Ранее правительство Молдавии рассмотрело проект поправок в закон о публикации "Официального монитора". Согласно предложению кабмина, "Официальный монитор" больше не будет переводиться на русский язык. По новой версии закона, перевод на русский язык будет осуществляться в течение месяца после обнародования в "Официальном мониторе" и публиковаться в Государственном регистре правовых актов в сводной редакции. На заседании парламента в пятницу, транслировавшемся в прямом эфире на сайте законодательного собрания, законопроект был принят в первом чтении голосами представителей правящей партии "Действие и солидарность".
"К чему точно приведет ваш закон, так это к еще большему расколу общества… Фракция социалистов и коммунистов категорически против принятия этого законопроекта и призывает власть отказаться от идеи принятия данного нормативного документа, прямо ущемляющего права представителей этнических меньшинств, проживающих в нашей стране", - озвучил на заседании мнение оппозиционного блока коммунистов и социалистов депутат БКС Федор Гагауз.
Он напомнил, что все граждане, вне зависимости от национальности и языка общения, платят налоги. "Поэтому услуги переводчика и затрат на публикацию оплачиваются из их кармана... Пытаясь продвинуть этот провокационный законопроект, вы прикрываетесь лживым аргументом об экономии средств", - подчеркнул депутат.
Ранее депутат парламента от оппозиционной Партии коммунистов (ПКРМ) Диана Караман, баллотировавшаяся в мэры Кишинева, обратилась в прокуратуру после того, как ей запретили участвовать в дебатах на русском языке на общественном телеканале Moldova 1. В свою очередь кандидату в мэры Кишинева от внепарламентской партии "Патриоты Молдовы" Алле Поповой не позволили говорить на русском языке в эфире радио Moldova 1.
Ряд российских СМИ в Молдавии оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".