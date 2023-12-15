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Лавров общается со СМИ после переговоров с главой МИД Белоруссии

Лавров общается со СМИ после переговоров с главой МИД Белоруссии - РИА Новости, 15.12.2023

Лавров общается со СМИ после переговоров с главой МИД Белоруссии

Глава МИД России Сергей Лавров общается с прессой после переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T12:57

2023-12-15T12:57

2023-12-15T12:57

россия

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Глава МИД России Сергей Лавров общается с прессой после переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

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Пресс-конференция Лаврова после переговоров с Алейником Пресс-конференция Лаврова после переговоров с Алейником 2023-12-15T12:57 true PT39M01S

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