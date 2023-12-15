https://ria.ru/20231215/lavrov-1915949363.html
Лавров общается со СМИ после переговоров с главой МИД Белоруссии
Лавров общается со СМИ после переговоров с главой МИД Белоруссии - РИА Новости, 15.12.2023
Лавров общается со СМИ после переговоров с главой МИД Белоруссии
Глава МИД России Сергей Лавров общается с прессой после переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:57
2023-12-15T12:57
2023-12-15T12:57
россия
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Глава МИД России Сергей Лавров общается с прессой после переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником.
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Пресс-конференция Лаврова после переговоров с Алейником
Пресс-конференция Лаврова после переговоров с Алейником
2023-12-15T12:57
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Россия
Лавров общается со СМИ после переговоров с главой МИД Белоруссии
Глава МИД России Сергей Лавров общается с прессой после переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником.
2023-12-15T12:57
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PT39M01S
Глава МИД России Сергей Лавров общается с прессой после переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником.