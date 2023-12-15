Коломна: что посмотреть в одном из старейших городов России
Коломенский Брусенский монастырь. Архивное фото
Оглавление
- Достопримечательности Коломны
- Как добраться до Коломны
- Что посмотреть и где погулять в Коломне
- Коломенский Кремль
- Соборная площадь
- Улица Лажечникова
- Музей "Калачная"
- Музей-комплекс "Дом самовара"
- "Арткоммуналка"
- Музеи
- Музей "Коломенская пастила"
- Музей "Тайны коломенской медовуши"
- Музейная лавка "Торговля мылом Г.И. Суранова"
- Коломенский краеведческий музей
- Музей трамваев
- Музей "Кузнечная слобода"
- Самостоятельный маршрут по интересным местам за один день
- Куда можно сходить с детьми
- Экскурсии
- Где можно вкусно поесть
- Где остановиться
- Что привезти из сувениров
- Советы туристам
Коломна – один из старейших и богатых на достопримечательности городов России. Здесь много древних храмов, необычных музеев, культурно-исторических объектов, известных на всю страну. Из-за большого количества церквей, Коломну часто называют духовным центром Руси. Что можно посмотреть в городе за один день или выходные, куда сходить с детьми и какие программы посетить, где можно вкусно поесть, остановиться на ночь и приобрести особенные коломенские сувениры, – в материале “РИА Новости”
Достопримечательности Коломны
Коломна, основанная в XII веке, – один из самых популярных туристических городов в Подмосковье с богатой историей и культурным наследием. Расположен он на месте слияния трёх рек: Коломенки, Оки и Москвы. Это отличный вариант для поездки на выходные или праздники. Здесь обязательно стоит осмотреть кремль, посетить старинные храмы, уникальные музеи и театры, попробовать знаменитую коломенскую пастилу.
Как добраться до Коломны
Из Москвы в Коломну можно добраться на автомобиле, автобусе или электричке.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИзвозчик катает детей в упряжке на территории культурно-исторического комплекса "Коломенский кремль" в Коломне
Извозчик катает детей в упряжке на территории культурно-исторического комплекса "Коломенский кремль" в Коломне
От МКАД до города чуть больше 100 км по федеральной трассе М-5 “Урал”, стоит учитывать, что дорога проходит через населенные пункты, где могут быть затруднения перед светофорами. Без пробок время в пути займет 1,5-2 часа.
Рейсовый автобус № 460 отправляется от станции метро “Котельники” и ходит несколько раз в день. Ближайшая к историческому центру остановка – “Площадь Двух революций”.
От Казанского вокзала в Коломну ходят электрички Москва-Голутвин и Москва-Рязань 1, на дорогу уйдет 2 часа 20 минут.
Для того, чтобы добраться до центра Коломны, нужно пересесть на городской транспорт. Перемещаться можно на трамвае, автобусе, маршрутке и такси.
Если путешествие запланировано в сезон навигации, самый комфортный способ – круизный теплоход. Он отходит от московского Южного речного вокзала, экскурсии с остановками в Рязани, Коломне, Нижнем Новгороде, Муроме и других городах занимают от четырех до десяти дней.
© РИА Новости / Владимир АстапковичКоломенский центр развития познавательного туризма "Город-музей". Музей “Коломенская пастила”
Коломенский центр развития познавательного туризма "Город-музей". Музей “Коломенская пастила”
Что посмотреть и где погулять в Коломне
Чтобы лучше познакомиться с культурой и традициями Коломны стоит посетить местные достопримечательности. В городе находятся многочисленные музеи, театры, галереи и выставочные залы, которые предлагают широкий спектр культурных мероприятий.
Наиболее интересные места для посещения и прогулок:
Коломенский Кремль
Коломенский Кремль – главная жемчужина города.
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“Прогуляться вдоль стен кремля и по его территории можно абсолютно бесплатно, а вот попасть внутрь башен можно только с экскурсией. Там гостей накормят хлебом с солью, напоят квасом, дадут пострелять из лука и проведут в Маринкину башню, где была заточена Марина Мнишек”, – рассказывает житель Коломны Анастасия Рыжова.
Коломенский Кремль
Соборная площадь
На территории Кремля расположена старейшая в городе Соборная площадь – архитектурный ансамбль, включающий в себя Успенский кафедральный собор, Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь, памятник Кириллу и Мефодию.
Улица Лажечникова
Стоит также прогуляться по улице Лажечникова, которую некоторые гости города сравнивают с московским Старым Арбатом. Она по сегодняшний день сохранила свой исторический облик и олицетворяет атмосферу города XVII-XVIII столетий. Эксперт отмечает, что визитная карточка улицы – Брусенский женский монастырь, который недавно открылся после реставрации, он был основан в 1552 году по указу Ивана Грозного.
Улица Лажечникова в Коломне
Музей "Калачная"
Коломенские калачи – один из гастрономических брендов города.
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“Рядом с Пятницкими воротами расположен Музей “Калачная” и магазин. Здесь пекут калачи, хлеб, крендели по рецепту XIV века, а на экскурсии можно сделать калач самому или просто приобрести выпечку с собой”, – говорит Анастасия Рыжова.
Музей-комплекс "Дом самовара"
В комплекс входят музейно-выставочный центр “Коломянка”, сувенирная лавка и кафе. Здесь собрано более 500 русских самоваров, коллекция утюгов, керосиновых ламп, кухонных принадлежностей: лопатки, чугунки, жаровни, горшки, ухватки, чапельники.Кроме того, можно увидеть винтажную одежду и сфотографироваться в традиционном русском наряде.
"Арткоммуналка"
Любителям атмосферы Советского Союза эксперт рекомендует зайти в Арткоммуналку, где представлены советские детские игрушки, старинный шкаф, войдя в который попадаешь в другую комнату, бюст Ленина, старый телефонный аппарат и даже трехлитровые банки с соленьями. Музей расположен в центре Коломны в доме, где в 60-е годы прошлого столетия был продуктовый магазин “Огонек”.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМузей "Арткоммуналка. Ерофеев и Другие" в Коломне
Музей "Арткоммуналка. Ерофеев и Другие" в Коломне
Музеи
В Коломне много и других музеев. В них можно познакомиться с историей города, попробовать самостоятельно приготовить что-то и приобрести с собой. Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям российского сервиса бронирования жилья для отдыха Твил.ру, перечислила интересные для посещения музеи.
Музей "Коломенская пастила"
Музей расположен во флигеле усадьбы купцов Сурановых, в аккуратной гостиной поет канарейка и тикают старинные часы, а хозяйка угощает гостей разными видами пастилы и ароматным чаем. В неспешной беседе здесь можно узнать о масонах, которые тайно собирались в этом доме, забавах Ивана Грозного, древних коломенских садах, необычных яблоках архиерея Никиты и других городских преданиях.
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкМузейный проект "Коломенская пастила" в Коломне
Музейный проект "Коломенская пастила" в Коломне
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“Музей “Коломенская пастила” и Музейная фабрика пастилы – два разных заведения, в которых посетители узнают о разных временных эпохах, – поясняет Анастасия Рыжова. – В музейной фабрике можно посмотреть часовое театрализованное представление, стать участником действия и попробовать разные виды пастилы”.
Фабрика пастилы была основана купеческой семьей Чуприковых. Несмотря на ее закрытие, в XXI веке производство сладостей возобновилось. Завод перестал выполнять исключительно производственную функцию: на территории начали проводить экскурсии, музейные выставки.
Музей "Тайны коломенской медовуши"
Размещен в усадьбе купца Макеева.
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“Медовуши – специальные комнаты для хранения и вызревания медовухи, сохранившиеся в подвалах купеческой семьи. Коломенские боярские, дворянские усадьбы не обходились без подобных помещений. Создатели необычной выставки восстановили атмосферу XIX века. Часть экскурсионной программы заключается в приготовлении сбитня из мёда, дегустации сортов мёда, напитков. На выходе гости могут приобрести медовуху, бальзамы и сиропы в магазинчике”, – поясняет эксперт.
Музейная лавка "Торговля мылом Г.И. Суранова"
Экспозиция “Торговля мылом Г.И. Суранова” – магазин и музей, оформленный в виде старинной лавки. На экскурсии гости знакомятся со всеми этапами мыловарения, включая сбор компонентов, упаковку, выкладку. Дополнительно проходят мастер-классы по созданию авторских украшений, парфюмерии, вышивке.
Коломенский краеведческий музей
Этот музей рассказывает об истории и культуре города с древних времен до наших дней. В нем представлены экспонаты, связанные с археологией, этнографией, историей и искусством региона.
В его состав входят 3 филиала:
- 1.“Усадьба купцов Лажечниковых” – исторический памятник середины ХVIII- ХIХ веков;
- 2.“Дом воеводы” – памятник архитектуры XVII века;
- 3.“Музей боевой славы” – построен в 2009-2010 гг.
Музей трамваев
Уникальный музей предоставляет посетителям возможность погрузиться в историю и развитие трамвайного транспорта. В нем можно увидеть различные модели и экспонаты исторических трамваев, начиная с самых первых, действовавших в Коломне, до современных моделей,ознакомиться с различными артефактами, фотографиями и документами, которые рассказывают об истории и роли трамваев в развитии городской инфраструктуры.
Музей "Кузнечная слобода"
Здесь можно узнать о развитии ремесла, рассмотреть литые, кованые, деревянные изделия разных эпох. В коллекции представлены экспонаты с многовековой историей и созданные в наши дни. Экскурсия включает мастер-класс, где каждый желающий может побывать в роли кузнеца.
Самостоятельный маршрут по интересным местам за один день
Начать путешествие стоит с обзорной экскурсии по Кремлю, чтобы изначально узнать историю города. Потом Анастасия Рыжова советует заглянуть в калачную, музей пастилы, не забыть про обед, после которого можно прогуляться по улочкам и дойти до креативного кластера “Патефонка”, откуда направиться в сторону набережной, а там перейти через мост и прогуляться до Бобреневского монастыря.
Куда можно сходить с детьми
Если запланирована поездка с детьми, то Екатерина Долгих, директор по маркетингу тревел-сервиса Купибилет, советует добавить в маршрут Action park и “Экодеревушку”.
Action park – это огромный парк активного отдыха для всей семьи: на территории в 2,5 гектара расположены батутный центр высотой 10 метров, детские игровые площадки, зоны для тактического и спортивного пейнтбола, лазертага и страйкбола, стрельбище для лучников, скалодром, бампербол, беседки с зонами для барбекю, спа-комплекс.
© Фото : управление пресс-службы Губернатора и правительства Московской области"Экодеревушка" в селе Парфентьево
© Фото : управление пресс-службы Губернатора и правительства Московской области
"Экодеревушка" в селе Парфентьево
“Экодеревушка” – ферма, где можно познакомиться с животными и попробовать натуральные продукты: творог, йогурт, сыр, а также попариться в бане. Здесь обитают коровы, козы, овцы, гуси, утки и белки, а в зоопарке – змеи, еноты, индюки, вараны, игуаны, сурикаты и хамелеоны. Но главная фишка хозяйства – крокодиловая ферма.
Для гостей проводятся экскурсии и мастер-классы по приготовлению домашнего сыра. На территории “Экодеревушки” также есть конный клуб, где каждый желающий может прокатиться на лошадях.
Для гостей проводятся экскурсии и мастер-классы по приготовлению домашнего сыра. На территории “Экодеревушки” также есть конный клуб, где каждый желающий может прокатиться на лошадях.
Анастасия Рыжова рекомендует отравиться вместе с детьми в музей “10 зайцев”. Там есть большое разнообразие мастер-классов по изготовлению пряников. А также сходить в музейную фабрику пастилы и калачную, поскольку там есть много интерактивов, в которых задействованы дети.
Экскурсии
Туристы могут составить собственный маршрут по городу или воспользоваться готовыми предложениями туристических агентств. В Коломне есть множество вариантов готовых экскурсий для всех интересов и возрастов. Можно присоединиться к экскурсии по Кремлю и другим историческим местам или отправиться на прогулку на катере по реке Оке.
Где можно вкусно поесть
В исторической части города много мест, где можно подкрепиться после просмотра достопримечательностей, но стоит быть готовым к тому, что в праздничные и выходные дни может не оказаться свободных столиков.
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“Одно из самых известных кафе – “Сити”, которое расположено в центре города, а напротив через дорогу есть ресторан “Чентуриппе” с большим выбор пиццы, – рассказывает Анастасия Рыжова. – Напротив калачной находится ресторан “Марфа Соломоновна”, в котором представлено большое разнообразие блюд русской кухни. На улице Лажечникова – кафе “Намёки”, а на Красногвардейской – ресторан “Рульки верх”. В арт-квартале “Патефонка” есть насколько кофеен, среди которых кулинарная лавка “Соседка”, отличающаяся насыщенным вкусом кофе и нежными сырниками”.
Где остановиться
Остановиться в Коломне можно в апартаментах, гостиницах, хостелах. Популярны среди гостей города гостиница “Коломна”, хостел “Два гуся”, гостиница “Гражданка”. По данным российского сервиса бронирования жилья для отдыха Твил. ру, стоимость ночи проживания в Коломне в среднем составляет 3500-6000 рублей. Некоторые из гостиниц стилизованы под старые особняки. Есть даже гостиница-дебаркадер, оборудованная под старый корабль.
Что привезти из сувениров
Можно приобрести стандартные магнитики, брелоки и кружки, но если хочется чего-то необычного, то стоит пройтись вдоль Пятницких ворот и подобрать что-то по душе у местных мастеров. Например, пастилу, печенье, конфеты, мыло ручной работы, масляные духи, вышитые бархатные броши, фарфоровые чашки, вазы, тарелки и фигурки, медовуху.
Советы туристам
С городом можно познакомиться за один день, но стоит продумать свою программу и сразу определиться, в какие музеи пойти, потому что в некоторых местах экскурсии проводят по предварительной записи. Если добираться на электричке, то Анастасия Рыжова советует ехать до станции Коломна, а не Голутвин, чтобы быстрее оказаться в исторической части города.
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“Обязательно стоит побывать в музее коломенской пастилы – аутентичные исторические костюмы, дегустация, погружение в атмосферу царской России - все это врезается в память надолго, – говорит блогер Сара Окс. – Музей быта, игрушки, женской доли – каких только музеев там нет. А на центральной улице, где стоит Коломенский Кремль, есть ресторан в пушкинском стиле, где подают очень вкусные пельмени, которые повара любезно готовят для своих гостей, и есть возможность зарядить телефон, что особенно важно, когда весь день снимаешь на смартфон и карету с лошадьми, и перебегающих дорогу ежиков, и старинные домики, и величественные храмы. А еще там есть рынок с промыслами – сувенирами всех мастей”.
© РИА Новости / Владимир АстапковичКоломенский центр развития познавательного туризма "Город-музей". Музей “Коломенская пастила”
Коломенский центр развития познавательного туризма "Город-музей". Музей “Коломенская пастила”