https://ria.ru/20231215/kokorin-1915935885.html

Климатолог: на COP28 удалось достигнуть больше, чем ожидалось

Климатолог: на COP28 удалось достигнуть больше, чем ожидалось - РИА Новости, 15.12.2023

Климатолог: на COP28 удалось достигнуть больше, чем ожидалось

Климатическая конференция (COP28) ООН в Дубае стала вполне рядовой, однако удалось достигнуть больше, чем ожидалось, главный шаг - запуск нового климатического... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T03:05

2023-12-15T03:05

2023-12-15T03:05

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дубай

центральная азия

оон

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Климатическая конференция (COP28) ООН в Дубае стала вполне рядовой, однако удалось достигнуть больше, чем ожидалось, главный шаг - запуск нового климатического фонда, рассказал РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. "Конференция ожидалась вполне рядовой, такой она и стала. Я бы ее расценивал как небольшой успех, но, конечно, не провал, ни в коем случае. Вообще задумывалось и ожидалось в экспертном сообществе меньше, чем удалось достигнуть", - сказал Кокорин. По его словам, главным "шагом" по итогам конференции стал запуск Фонда по потерям и ущербу от климатических изменений наиболее уязвимым странам. За время проведения конференции он уже привлек почти 800 миллионов долларов. "Там был самый главный вопрос, кто получатель этих средств. Те или иные развитые страны считали, что это только наименее развитые страны, их где-то 50 в списке ООН, и малые островные государства, которые затапливает... Но все-таки отстояли такой тезис, что все развивающиеся страны, включая страны Центральной Азии, где сокращаются ледники", - пояснил эксперт. Очередная, 28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) завершилась 13 декабря в Дубае.

https://ria.ru/20231205/klimat-1913795666.html

дубай

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в мире, дубай, центральная азия, оон