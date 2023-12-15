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Климатолог: на COP28 удалось достигнуть больше, чем ожидалось - РИА Новости, 15.12.2023
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03:05 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/kokorin-1915935885.html
Климатолог: на COP28 удалось достигнуть больше, чем ожидалось
Климатолог: на COP28 удалось достигнуть больше, чем ожидалось - РИА Новости, 15.12.2023
Климатолог: на COP28 удалось достигнуть больше, чем ожидалось
Климатическая конференция (COP28) ООН в Дубае стала вполне рядовой, однако удалось достигнуть больше, чем ожидалось, главный шаг - запуск нового климатического... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T03:05
2023-12-15T03:05
в мире
дубай
центральная азия
оон
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Климатическая конференция (COP28) ООН в Дубае стала вполне рядовой, однако удалось достигнуть больше, чем ожидалось, главный шаг - запуск нового климатического фонда, рассказал РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. "Конференция ожидалась вполне рядовой, такой она и стала. Я бы ее расценивал как небольшой успех, но, конечно, не провал, ни в коем случае. Вообще задумывалось и ожидалось в экспертном сообществе меньше, чем удалось достигнуть", - сказал Кокорин. По его словам, главным "шагом" по итогам конференции стал запуск Фонда по потерям и ущербу от климатических изменений наиболее уязвимым странам. За время проведения конференции он уже привлек почти 800 миллионов долларов. "Там был самый главный вопрос, кто получатель этих средств. Те или иные развитые страны считали, что это только наименее развитые страны, их где-то 50 в списке ООН, и малые островные государства, которые затапливает... Но все-таки отстояли такой тезис, что все развивающиеся страны, включая страны Центральной Азии, где сокращаются ледники", - пояснил эксперт. Очередная, 28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) завершилась 13 декабря в Дубае.
https://ria.ru/20231205/klimat-1913795666.html
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в мире, дубай, центральная азия, оон
В мире, Дубай, Центральная Азия, ООН
Климатолог: на COP28 удалось достигнуть больше, чем ожидалось

Климатолог Кокорин: на COP28 удалось достигнуть больше, чем ожидалось

© AP Photo / Peter DejongКонференция ООН по климату COP28
Конференция ООН по климату COP28 - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Конференция ООН по климату COP28. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Климатическая конференция (COP28) ООН в Дубае стала вполне рядовой, однако удалось достигнуть больше, чем ожидалось, главный шаг - запуск нового климатического фонда, рассказал РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.
«
"Конференция ожидалась вполне рядовой, такой она и стала. Я бы ее расценивал как небольшой успех, но, конечно, не провал, ни в коем случае. Вообще задумывалось и ожидалось в экспертном сообществе меньше, чем удалось достигнуть", - сказал Кокорин.
По его словам, главным "шагом" по итогам конференции стал запуск Фонда по потерям и ущербу от климатических изменений наиболее уязвимым странам. За время проведения конференции он уже привлек почти 800 миллионов долларов.
"Там был самый главный вопрос, кто получатель этих средств. Те или иные развитые страны считали, что это только наименее развитые страны, их где-то 50 в списке ООН, и малые островные государства, которые затапливает... Но все-таки отстояли такой тезис, что все развивающиеся страны, включая страны Центральной Азии, где сокращаются ледники", - пояснил эксперт.
Очередная, 28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) завершилась 13 декабря в Дубае.
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