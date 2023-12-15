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Родители участников СВО на Камчатке получили право на бесплатную землю - РИА Новости, 15.12.2023
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05:52 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/kamchatka-1915940669.html
Родители участников СВО на Камчатке получили право на бесплатную землю
Родители участников СВО на Камчатке получили право на бесплатную землю - РИА Новости, 15.12.2023
Родители участников СВО на Камчатке получили право на бесплатную землю
Законодательное собрание Камчатского края на своей сессии приняло поправки в закон, дающие право на бесплатные земельные участки родителям участников СВО на... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T05:52
2023-12-15T05:52
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 дек – РИА Новости. Законодательное собрание Камчатского края на своей сессии приняло поправки в закон, дающие право на бесплатные земельные участки родителям участников СВО на Камчатке, сообщила пресс-служба регионального парламента. "Законопроект расширяет круг лиц, имеющих право на получение земельного участка, а именно: вводится возможность предоставления такой меры поддержки действующим участникам СВО, родителям участника СВО в случае отсутствия участника СВО. Правом также сможет воспользоваться супруг (супруга) участника СВО, не вступивший в повторный брак", - цитирует пресс-служба министра земельных отношений Камчатского края Ивана Мищенко. Поправки внесены в закон "О предоставлении земельных участков в собственность военнослужащих, лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России, лиц, проходящих (проходивших) службу в войсках национальной гвардии России, и членов их семей в Камчатском крае". Земельный участок предоставляется для индивидуального жилищного строительства или ведения садоводства в личных целях. Закон устанавливает срок подачи членами семей участника СВО заявления о постановке на учет в качестве имеющего право на получение земельного участка, а также сокращает пакет необходимых для этого документов. При обращении в МФЦ и орган местного самоуправления, потребуется только паспорт. При подаче через портал госуслуг - только заявление. В первую очередь участки будут предоставляться на землях, переданных Минобороны РФ муниципальным властям, за исключением Вилючинского городского округа, который является закрытым территориальным образованием.
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общество, россия, камчатский край, камчатка
Общество, Россия, Камчатский край, Камчатка
Родители участников СВО на Камчатке получили право на бесплатную землю

Родители участников спецоперации на Камчатке получили право на бесплатную землю

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 дек – РИА Новости. Законодательное собрание Камчатского края на своей сессии приняло поправки в закон, дающие право на бесплатные земельные участки родителям участников СВО на Камчатке, сообщила пресс-служба регионального парламента.
«
"Законопроект расширяет круг лиц, имеющих право на получение земельного участка, а именно: вводится возможность предоставления такой меры поддержки действующим участникам СВО, родителям участника СВО в случае отсутствия участника СВО. Правом также сможет воспользоваться супруг (супруга) участника СВО, не вступивший в повторный брак", - цитирует пресс-служба министра земельных отношений Камчатского края Ивана Мищенко.
Поправки внесены в закон "О предоставлении земельных участков в собственность военнослужащих, лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России, лиц, проходящих (проходивших) службу в войсках национальной гвардии России, и членов их семей в Камчатском крае". Земельный участок предоставляется для индивидуального жилищного строительства или ведения садоводства в личных целях.
Закон устанавливает срок подачи членами семей участника СВО заявления о постановке на учет в качестве имеющего право на получение земельного участка, а также сокращает пакет необходимых для этого документов. При обращении в МФЦ и орган местного самоуправления, потребуется только паспорт. При подаче через портал госуслуг - только заявление.
В первую очередь участки будут предоставляться на землях, переданных Минобороны РФ муниципальным властям, за исключением Вилючинского городского округа, который является закрытым территориальным образованием.
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