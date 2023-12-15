https://ria.ru/20231215/kamchatka-1915940669.html
Родители участников СВО на Камчатке получили право на бесплатную землю
Родители участников СВО на Камчатке получили право на бесплатную землю - РИА Новости, 15.12.2023
Родители участников СВО на Камчатке получили право на бесплатную землю
Законодательное собрание Камчатского края на своей сессии приняло поправки в закон, дающие право на бесплатные земельные участки родителям участников СВО на... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T05:52
2023-12-15T05:52
2023-12-15T05:52
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 дек – РИА Новости. Законодательное собрание Камчатского края на своей сессии приняло поправки в закон, дающие право на бесплатные земельные участки родителям участников СВО на Камчатке, сообщила пресс-служба регионального парламента. "Законопроект расширяет круг лиц, имеющих право на получение земельного участка, а именно: вводится возможность предоставления такой меры поддержки действующим участникам СВО, родителям участника СВО в случае отсутствия участника СВО. Правом также сможет воспользоваться супруг (супруга) участника СВО, не вступивший в повторный брак", - цитирует пресс-служба министра земельных отношений Камчатского края Ивана Мищенко. Поправки внесены в закон "О предоставлении земельных участков в собственность военнослужащих, лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России, лиц, проходящих (проходивших) службу в войсках национальной гвардии России, и членов их семей в Камчатском крае". Земельный участок предоставляется для индивидуального жилищного строительства или ведения садоводства в личных целях. Закон устанавливает срок подачи членами семей участника СВО заявления о постановке на учет в качестве имеющего право на получение земельного участка, а также сокращает пакет необходимых для этого документов. При обращении в МФЦ и орган местного самоуправления, потребуется только паспорт. При подаче через портал госуслуг - только заявление. В первую очередь участки будут предоставляться на землях, переданных Минобороны РФ муниципальным властям, за исключением Вилючинского городского округа, который является закрытым территориальным образованием.
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общество, россия, камчатский край, камчатка
Общество, Россия, Камчатский край, Камчатка
Родители участников СВО на Камчатке получили право на бесплатную землю
Родители участников спецоперации на Камчатке получили право на бесплатную землю
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 дек – РИА Новости. Законодательное собрание Камчатского края на своей сессии приняло поправки в закон, дающие право на бесплатные земельные участки родителям участников СВО на Камчатке, сообщила пресс-служба регионального парламента.
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"Законопроект расширяет круг лиц, имеющих право на получение земельного участка, а именно: вводится возможность предоставления такой меры поддержки действующим участникам СВО, родителям участника СВО в случае отсутствия участника СВО. Правом также сможет воспользоваться супруг (супруга) участника СВО, не вступивший в повторный брак", - цитирует пресс-служба министра земельных отношений Камчатского края Ивана Мищенко.
Поправки внесены в закон "О предоставлении земельных участков в собственность военнослужащих, лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России
, лиц, проходящих (проходивших) службу в войсках национальной гвардии России, и членов их семей в Камчатском крае". Земельный участок предоставляется для индивидуального жилищного строительства или ведения садоводства в личных целях.
Закон устанавливает срок подачи членами семей участника СВО заявления о постановке на учет в качестве имеющего право на получение земельного участка, а также сокращает пакет необходимых для этого документов. При обращении в МФЦ и орган местного самоуправления, потребуется только паспорт. При подаче через портал госуслуг - только заявление.
В первую очередь участки будут предоставляться на землях, переданных Минобороны РФ муниципальным властям, за исключением Вилючинского городского округа, который является закрытым территориальным образованием.
Власти работают над выравниванием льгот для участников СВО, заявил депутат