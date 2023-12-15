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Жителя Архангельской области заподозрили в связях со спецслужбами Украины - РИА Новости, 15.12.2023
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10:33 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/gosizmena-1915961073.html
Жителя Архангельской области заподозрили в связях со спецслужбами Украины
Жителя Архангельской области заподозрили в связях со спецслужбами Украины - РИА Новости, 15.12.2023
Жителя Архангельской области заподозрили в связях со спецслужбами Украины
Следователи РУФСБ по Архангельской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя по статье о госизмене, его подозревают в сговоре с украинскими... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T10:33
2023-12-15T10:33
архангельская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МУРМАНСК, 15 дек – РИА Новости. Следователи РУФСБ по Архангельской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя по статье о госизмене, его подозревают в сговоре с украинскими спецслужбами и подготовке к поджогу войсковой части, сообщила пресс-служба УФСБ по Архангельской области. "Установлено, что задержанный вступил в сговор с представителями украинских спецслужб в целях осуществления диверсионно-террористической деятельности в ущерб безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что по указанию иностранных кураторов он получил задание совершить теракт в Архангельской области - поджечь имущество войсковой части, предназначенное для несения боевого дежурства и выполнения других специальных задач, в том числе в рамках СВО. В сентябре 2023 года при подготовке к совершению террористического акта злоумышленника задержали сотрудники РУФСБ. Ранее в отношении фигуранта органом безопасности было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ. По версии следствия, чтобы выполнить задание подозреваемый провёл подготовку, а именно: рекогносцировку военного объекта с фотофиксацией размещённого на нём имущества, проработку маршрута подхода и отхода, приобретение и подготовку средств поджога. "Для совершения террористического акта прибыл к войсковой части и приступил к изготовлению зажигательной смеси. Довести до конца преступный замысел подозреваемому не удалось, так как его противоправная деятельность была пресечена ФСБ России", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20231207/bam-1914355193.html
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архангельская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Архангельская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Жителя Архангельской области заподозрили в связях со спецслужбами Украины

В Архангельской области мужчину заподозрили в связях со спецслужбами Украины

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МУРМАНСК, 15 дек – РИА Новости. Следователи РУФСБ по Архангельской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя по статье о госизмене, его подозревают в сговоре с украинскими спецслужбами и подготовке к поджогу войсковой части, сообщила пресс-служба УФСБ по Архангельской области.
"Установлено, что задержанный вступил в сговор с представителями украинских спецслужб в целях осуществления диверсионно-террористической деятельности в ущерб безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по указанию иностранных кураторов он получил задание совершить теракт в Архангельской области - поджечь имущество войсковой части, предназначенное для несения боевого дежурства и выполнения других специальных задач, в том числе в рамках СВО.
В сентябре 2023 года при подготовке к совершению террористического акта злоумышленника задержали сотрудники РУФСБ.
Ранее в отношении фигуранта органом безопасности было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ. По версии следствия, чтобы выполнить задание подозреваемый провёл подготовку, а именно: рекогносцировку военного объекта с фотофиксацией размещённого на нём имущества, проработку маршрута подхода и отхода, приобретение и подготовку средств поджога.
"Для совершения террористического акта прибыл к войсковой части и приступил к изготовлению зажигательной смеси. Довести до конца преступный замысел подозреваемому не удалось, так как его противоправная деятельность была пресечена ФСБ России", - отметили в ведомстве.
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Архангельская областьУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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