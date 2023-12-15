https://ria.ru/20231215/gaza-1916134497.html

США заявили, что разделяют оценку ЦАХАЛ о длительности конфликта в Газе

США заявили, что разделяют оценку ЦАХАЛ о длительности конфликта в Газе - РИА Новости, 15.12.2023

США заявили, что разделяют оценку ЦАХАЛ о длительности конфликта в Газе

Соединённые Штаты разделяют оценку Израиля, согласно которой боевые действия в секторе Газа могут затянуться еще на месяцы, заявил координатор Белого дома по... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T23:50

2023-12-15T23:50

2023-12-15T23:50

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Соединённые Штаты разделяют оценку Израиля, согласно которой боевые действия в секторе Газа могут затянуться еще на месяцы, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Мы согласны с израильтянами, что этот конфликт может продолжаться месяцы", - сообщил он журналистам на брифинге. При этом Кирби уточнил, что США считают важным для Израиля переходить к новой фазе операции в Газе, которая должна быть более прицельной и точной. Представитель Белого дома также добавил, что американский президент Джо Байден проинформирован о ситуации в секторе Газа, где военнослужащие армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) убили трех израильских заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС 7 октября, вследствие ошибочной идентификации противника во время боя в районе Шеджайя города Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газабыл окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18,7 тысячи человек, пострадали свыше 50 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html

https://ria.ru/20231205/bayden-1913736697.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон, джон кирби, джо байден, владимир путин, сша, россия, израиль, в мире