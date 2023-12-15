https://ria.ru/20231215/gaza-1916031436.html

Эрдоган призвал США вмешаться в ситуацию в секторе Газа

Эрдоган призвал США вмешаться в ситуацию в секторе Газа - РИА Новости, 15.12.2023

Эрдоган призвал США вмешаться в ситуацию в секторе Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что в разговоре со своим американским коллегой Джо Байденом призвал Вашингтон вмешаться в ситуацию в... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:43

2023-12-15T14:43

2023-12-15T14:43

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СТАМБУЛ, 15 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что в разговоре со своим американским коллегой Джо Байденом призвал Вашингтон вмешаться в ситуацию в секторе Газа. Ранее в Белом доме заявили, что Байден провел разговор с Эрдоганом, лидеры обсудили поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и будущее палестинского населения. "Мы обсуждали тему сектора Газа. В результате событий в Газе погибли 18 тысяч человек - дети, женщины, пожилые. Были разрушены школы, мечети и церкви. Мы обсуждали, насколько это человечно, мы сказали, что США необходимо в этот момент вмешаться. Их невмешательство является преступлением против человечности. Мы тоже не будем сидеть сложа руки, продолжим прикладывать максимум усилий", - заявил Эрдоган журналистам. Говоря о голосовании в Генассамблее ООН по резолюции и росте числа стран, поддержавших ее, Эрдоган отметил, что ситуация изменилась. Турецкий лидер выразил мнение, что Израиль "движется к одиночеству", а его изоляция усилится. Ранее США в Совбезе ООН наложили вето на проект резолюции ОАЭ, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также освобождения всех заложников без предварительных условий. Позднее Генассамблея ООН приняла схожую резолюцию, США голосовали против. В отличие от резолюции СБ ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой. Как ранее сообщила канцелярия турецкого лидера, Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Байденом заявил, что углубление и затягивание израильских атак может иметь негативные региональные и глобальные последствия, а создание механизма-гаранта, предложенного Турцией, выполнение данных обещаний и создание независимого, суверенного, территориально интегрированного палестинского государства со столицей в Иерусалиме в границах 1967 года является наиболее разумным и устойчивым решением. Кроме того, как сообщили в Анкаре, Эрдоган заявил Байдену, что отказ США от безоговорочной поддержки Израиля может привести к прекращению огня в Газе, и отметил, что человеческая трагедия в Газе должна быть остановлена как можно скорее. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18,7 тысячи человек, пострадали свыше 50 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html

https://ria.ru/20231211/veto-1914943659.html

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в мире, израиль, реджеп тайип эрдоган, джо байден, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа