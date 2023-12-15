https://ria.ru/20231215/bank-1916116482.html

Итоги года: ЦБ не позволил сделать из России Турцию

Итоги года: ЦБ не позволил сделать из России Турцию - РИА Новости, 15.12.2023

Итоги года: ЦБ не позволил сделать из России Турцию

Банк России в этом году столкнулся с неприятной реальностью: инфляция, затаившаяся после прошлогоднего поражения от мер регулятора, этим летом нанесла ответный... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T21:06

2023-12-15T21:06

2023-12-15T21:06

экономика

турция

максим осадчий

эльвира набиуллина

алексей заботкин

центральный банк рф (цб рф)

совкомбанк

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Банк России в этом году столкнулся с неприятной реальностью: инфляция, затаившаяся после прошлогоднего поражения от мер регулятора, этим летом нанесла ответный удар. Сначала крадучись, а затем стремительными темпами рост цен начал отвоевывать свои проценты. ЦБ колебался недолго: горький опыт турецких коллег, которые несколько лет боролись с растущей инфляцией низкой ставкой, научил регуляторы по всему миру не мешкать. Ключевая ставка за год выросла более чем в два раза - с 7,5% до 16% годовых, но инфляцию в итоге удалось обуздать: в декабре она замедлилась впервые с начала ужесточения денежно-кредитной политики - до 7,1% на 11 декабря с 7,5% в конце ноября. "Если бы ЦБ не повышал ключевую ставку, то мы бы имели ситуацию, возможно, даже хуже, чем в Турции, где годовая инфляция 62%, а ключевая ставка повышена до 40%. Причем рост инфляции в Турции продолжается - слишком долго там тянули с ужесточением денежно-кредитной политики", - считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Разворот на 180 градусовЦБ, приостановив цикл смягчения монетарной политики в конце 2022 года, входил в новый год с крайне осторожными ожиданиями по инфляции, прогнозируя ее в районе 5-7%. Однако по мере снижения темпов роста цен зимой и достижения ими многолетних минимумов этой весной регулятор стал более оптимистичным, улучшив верхнюю планку прогноза до 6,5%. Ситуация начала меняться летом: с ростом годовой инфляции в мае ЦБ дал жесткий сигнал по дальнейшим действиям, заявив, что допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Уже через месяц ставка была повышена, что ознаменовало разворот монетарной политики в стране: на Неглинную, 12 вернулись "ястребы". В дальнейшем Банк России все больше ужесточал свою риторику, а в инфляции увидел настолько сильного врага, что даже созвал внеочередное заседание совета директоров, где повысил ставку сразу на 3,5 процентного пункта - шаги больше ЦБ применял лишь в санкционные "штормы" 2014 и 2022 годов. В дальнейшем ставка поднималась шагами, которые до этого считались экстренными - то на 1, то на 2 процентных пункта. При этом ЦБ предупреждает, что текущая ситуация отличается от предыдущих эпизодов, когда повышалась ключевая ставка. Одним из основных драйверов становятся не риски финансовой стабильности, а внутренние экономические факторы - то, что экономика не поспевает за высоким спросом. "Если бы мы закрыли глаза на высокую инфляцию и не ужесточали денежно-кредитную политику, экономике это только навредило бы. Представьте, что экономика — это автомобиль. Если пытаться ехать быстрее, чем задано конструкцией автомобиля, и изо всех сил давить на газ, то двигатель рано или поздно перегреется, и далеко мы не уедем. Ехать, возможно, будем быстро, но недолго", - объясняла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Никаких поблажекСейчас регулятор решительно настроен уже не только остановить инфляцию, но и вернуть ее к таргету в следующем году - здесь ЦБ не позволит себе никаких поблажек, пообещал на последней пресс-конференции в году зампред ЦБ Алексей Заботкин. Банк России уже предупредил, что возвращение инфляции в стране к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики. При этом, вполне вероятно, что декабрьское повышение ставки было последним - глава ЦБ сегодня заявила, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики близок к завершению. "В базовом сценарии мы полагаем, что декабрьское повышение ключевой ставки станет последним в этом цикле. При этом, на наш взгляд, Центробанку сейчас необходимо сохранить жёсткую риторику, чтобы убедить участников рынка в том, что высокие ставки пришли надолго. Это позволит усилить трансмиссию решений ЦБ по ключевой ставке в процентные ставки в экономике и не допустить преждевременного смягчения финансовых условий", - говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Аналитик "БКС Форекс" Анатолий Трифонов ждет, что в 2024 году ЦБ сохранит жесткую политику, но уже в июле начнёт снижать ключевую ставку, в результате в среднем за год она составит 14,1%. Соглашается с началом процесса смягчения политики во втором полугодии следующего года и начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. "Реализованная монетарная политика, безусловно, не позволит нашей экономике скатиться до турецкого сценария. Сейчас на рынке есть уверенность, что регулятору удастся в среднесрочной перспективе сохранить умеренность инфляционных процессов и тем самым обеспечить сохранение макроэкономической стабильности, необходимой для продолжения активного инвестиционного процесса, обеспечения устойчивого экономического роста и повышения качества жизни населения", - заключил главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

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https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html

https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html

https://ria.ru/20231114/aktivy-1909165011.html

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экономика, турция, максим осадчий, эльвира набиуллина, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), совкомбанк