Рейтинг@Mail.ru
Итоги года: ЦБ не позволил сделать из России Турцию - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:06 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/bank-1916116482.html
Итоги года: ЦБ не позволил сделать из России Турцию
Итоги года: ЦБ не позволил сделать из России Турцию - РИА Новости, 15.12.2023
Итоги года: ЦБ не позволил сделать из России Турцию
Банк России в этом году столкнулся с неприятной реальностью: инфляция, затаившаяся после прошлогоднего поражения от мер регулятора, этим летом нанесла ответный... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T21:06
2023-12-15T21:06
экономика
турция
максим осадчий
эльвира набиуллина
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
совкомбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557185_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_9db0e9156e0c96945d7b970a9b16caf2.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Банк России в этом году столкнулся с неприятной реальностью: инфляция, затаившаяся после прошлогоднего поражения от мер регулятора, этим летом нанесла ответный удар. Сначала крадучись, а затем стремительными темпами рост цен начал отвоевывать свои проценты. ЦБ колебался недолго: горький опыт турецких коллег, которые несколько лет боролись с растущей инфляцией низкой ставкой, научил регуляторы по всему миру не мешкать. Ключевая ставка за год выросла более чем в два раза - с 7,5% до 16% годовых, но инфляцию в итоге удалось обуздать: в декабре она замедлилась впервые с начала ужесточения денежно-кредитной политики - до 7,1% на 11 декабря с 7,5% в конце ноября. "Если бы ЦБ не повышал ключевую ставку, то мы бы имели ситуацию, возможно, даже хуже, чем в Турции, где годовая инфляция 62%, а ключевая ставка повышена до 40%. Причем рост инфляции в Турции продолжается - слишком долго там тянули с ужесточением денежно-кредитной политики", - считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Разворот на 180 градусовЦБ, приостановив цикл смягчения монетарной политики в конце 2022 года, входил в новый год с крайне осторожными ожиданиями по инфляции, прогнозируя ее в районе 5-7%. Однако по мере снижения темпов роста цен зимой и достижения ими многолетних минимумов этой весной регулятор стал более оптимистичным, улучшив верхнюю планку прогноза до 6,5%. Ситуация начала меняться летом: с ростом годовой инфляции в мае ЦБ дал жесткий сигнал по дальнейшим действиям, заявив, что допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Уже через месяц ставка была повышена, что ознаменовало разворот монетарной политики в стране: на Неглинную, 12 вернулись "ястребы". В дальнейшем Банк России все больше ужесточал свою риторику, а в инфляции увидел настолько сильного врага, что даже созвал внеочередное заседание совета директоров, где повысил ставку сразу на 3,5 процентного пункта - шаги больше ЦБ применял лишь в санкционные "штормы" 2014 и 2022 годов. В дальнейшем ставка поднималась шагами, которые до этого считались экстренными - то на 1, то на 2 процентных пункта. При этом ЦБ предупреждает, что текущая ситуация отличается от предыдущих эпизодов, когда повышалась ключевая ставка. Одним из основных драйверов становятся не риски финансовой стабильности, а внутренние экономические факторы - то, что экономика не поспевает за высоким спросом. "Если бы мы закрыли глаза на высокую инфляцию и не ужесточали денежно-кредитную политику, экономике это только навредило бы. Представьте, что экономика — это автомобиль. Если пытаться ехать быстрее, чем задано конструкцией автомобиля, и изо всех сил давить на газ, то двигатель рано или поздно перегреется, и далеко мы не уедем. Ехать, возможно, будем быстро, но недолго", - объясняла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Никаких поблажекСейчас регулятор решительно настроен уже не только остановить инфляцию, но и вернуть ее к таргету в следующем году - здесь ЦБ не позволит себе никаких поблажек, пообещал на последней пресс-конференции в году зампред ЦБ Алексей Заботкин. Банк России уже предупредил, что возвращение инфляции в стране к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики. При этом, вполне вероятно, что декабрьское повышение ставки было последним - глава ЦБ сегодня заявила, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики близок к завершению. "В базовом сценарии мы полагаем, что декабрьское повышение ключевой ставки станет последним в этом цикле. При этом, на наш взгляд, Центробанку сейчас необходимо сохранить жёсткую риторику, чтобы убедить участников рынка в том, что высокие ставки пришли надолго. Это позволит усилить трансмиссию решений ЦБ по ключевой ставке в процентные ставки в экономике и не допустить преждевременного смягчения финансовых условий", - говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Аналитик "БКС Форекс" Анатолий Трифонов ждет, что в 2024 году ЦБ сохранит жесткую политику, но уже в июле начнёт снижать ключевую ставку, в результате в среднем за год она составит 14,1%. Соглашается с началом процесса смягчения политики во втором полугодии следующего года и начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. "Реализованная монетарная политика, безусловно, не позволит нашей экономике скатиться до турецкого сценария. Сейчас на рынке есть уверенность, что регулятору удастся в среднесрочной перспективе сохранить умеренность инфляционных процессов и тем самым обеспечить сохранение макроэкономической стабильности, необходимой для продолжения активного инвестиционного процесса, обеспечения устойчивого экономического роста и повышения качества жизни населения", - заключил главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.
https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html
https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html
https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html
https://ria.ru/20231114/aktivy-1909165011.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557185_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_111416213631d106f79f741633f85d7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, турция, максим осадчий, эльвира набиуллина, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), совкомбанк
Экономика, Турция, Максим Осадчий, Эльвира Набиуллина, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Совкомбанк

Итоги года: ЦБ не позволил сделать из России Турцию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Центральный банк России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Банк России в этом году столкнулся с неприятной реальностью: инфляция, затаившаяся после прошлогоднего поражения от мер регулятора, этим летом нанесла ответный удар. Сначала крадучись, а затем стремительными темпами рост цен начал отвоевывать свои проценты.
ЦБ колебался недолго: горький опыт турецких коллег, которые несколько лет боролись с растущей инфляцией низкой ставкой, научил регуляторы по всему миру не мешкать. Ключевая ставка за год выросла более чем в два раза - с 7,5% до 16% годовых, но инфляцию в итоге удалось обуздать: в декабре она замедлилась впервые с начала ужесточения денежно-кредитной политики - до 7,1% на 11 декабря с 7,5% в конце ноября.
На Международном экспортном форуме Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Запад возмущен предательским ростом мощи России
1 ноября, 08:00
"Если бы ЦБ не повышал ключевую ставку, то мы бы имели ситуацию, возможно, даже хуже, чем в Турции, где годовая инфляция 62%, а ключевая ставка повышена до 40%. Причем рост инфляции в Турции продолжается - слишком долго там тянули с ужесточением денежно-кредитной политики", - считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Разворот на 180 градусов

ЦБ, приостановив цикл смягчения монетарной политики в конце 2022 года, входил в новый год с крайне осторожными ожиданиями по инфляции, прогнозируя ее в районе 5-7%. Однако по мере снижения темпов роста цен зимой и достижения ими многолетних минимумов этой весной регулятор стал более оптимистичным, улучшив верхнюю планку прогноза до 6,5%.
Ситуация начала меняться летом: с ростом годовой инфляции в мае ЦБ дал жесткий сигнал по дальнейшим действиям, заявив, что допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Уже через месяц ставка была повышена, что ознаменовало разворот монетарной политики в стране: на Неглинную, 12 вернулись "ястребы".
В дальнейшем Банк России все больше ужесточал свою риторику, а в инфляции увидел настолько сильного врага, что даже созвал внеочередное заседание совета директоров, где повысил ставку сразу на 3,5 процентного пункта - шаги больше ЦБ применял лишь в санкционные "штормы" 2014 и 2022 годов. В дальнейшем ставка поднималась шагами, которые до этого считались экстренными - то на 1, то на 2 процентных пункта.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Игры в санкции закончились. От России прилетела "ответка"
3 мая, 13:14
При этом ЦБ предупреждает, что текущая ситуация отличается от предыдущих эпизодов, когда повышалась ключевая ставка. Одним из основных драйверов становятся не риски финансовой стабильности, а внутренние экономические факторы - то, что экономика не поспевает за высоким спросом.
"Если бы мы закрыли глаза на высокую инфляцию и не ужесточали денежно-кредитную политику, экономике это только навредило бы. Представьте, что экономика — это автомобиль. Если пытаться ехать быстрее, чем задано конструкцией автомобиля, и изо всех сил давить на газ, то двигатель рано или поздно перегреется, и далеко мы не уедем. Ехать, возможно, будем быстро, но недолго", - объясняла глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Никаких поблажек

Сейчас регулятор решительно настроен уже не только остановить инфляцию, но и вернуть ее к таргету в следующем году - здесь ЦБ не позволит себе никаких поблажек, пообещал на последней пресс-конференции в году зампред ЦБ Алексей Заботкин.
Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Раскрыт секрет непотопляемости российской экономики
23 марта, 17:54
Банк России уже предупредил, что возвращение инфляции в стране к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики. При этом, вполне вероятно, что декабрьское повышение ставки было последним - глава ЦБ сегодня заявила, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики близок к завершению.
"В базовом сценарии мы полагаем, что декабрьское повышение ключевой ставки станет последним в этом цикле. При этом, на наш взгляд, Центробанку сейчас необходимо сохранить жёсткую риторику, чтобы убедить участников рынка в том, что высокие ставки пришли надолго. Это позволит усилить трансмиссию решений ЦБ по ключевой ставке в процентные ставки в экономике и не допустить преждевременного смягчения финансовых условий", - говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Аналитик "БКС Форекс" Анатолий Трифонов ждет, что в 2024 году ЦБ сохранит жесткую политику, но уже в июле начнёт снижать ключевую ставку, в результате в среднем за год она составит 14,1%. Соглашается с началом процесса смягчения политики во втором полугодии следующего года и начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.
"Реализованная монетарная политика, безусловно, не позволит нашей экономике скатиться до турецкого сценария. Сейчас на рынке есть уверенность, что регулятору удастся в среднесрочной перспективе сохранить умеренность инфляционных процессов и тем самым обеспечить сохранение макроэкономической стабильности, необходимой для продолжения активного инвестиционного процесса, обеспечения устойчивого экономического роста и повышения качества жизни населения", - заключил главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.
Александр де Кроо - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
"Что за это будет": Запад испугался захваченных российских активов
14 ноября, 08:00
 
ЭкономикаТурцияМаксим ОсадчийЭльвира НабиуллинаАлексей ЗаботкинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Совкомбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала