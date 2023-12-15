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Замглавы приграничного района Белгородской области подорвался на мине
Замглавы приграничного района Белгородской области подорвался на мине - РИА Новости, 15.12.2023
Замглавы приграничного района Белгородской области подорвался на мине
Заместитель главы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко подорвался на мине вместе с еще двумя гражданскими, один из которых, водитель... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:25
2023-12-15T14:25
2023-12-15T15:04
происшествия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Заместитель главы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко подорвался на мине вместе с еще двумя гражданскими, один из которых, водитель скотовоза, спас ему жизнь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.Инцидент произошел в среду в Краснояружском районе: как писал Гладков, в районе хутора Высокий машина с мирными жителями подорвалась на мине. Личности пострадавших тогда не раскрывались, отмечалось лишь, что у одного частичная ампутация ног, у второго и третьего сотрясения мозга."Состояние замглавы администрации Краснояружского района Игоря Васильевича Бородаенко пока тяжелое. Врачи собрали консилиум, внесли изменения в лечение. Сейчас Игорь Васильевич находится в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких", – написал в своем Telegram-канале Гладков по итогам визита в больницу.Второй пострадавшей является глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Владимировна Пащенко."Получила перелом стопы и ранение мягких тканей головы, была в экстренном порядке прооперирована. В настоящий момент состояние ее удовлетворительное, врачи продолжают оказывать необходимую помощь", – сообщил он.Третий пострадавший, водитель скотовоза Нуриддин Агалиев, был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и закрытыми травмами органов грудной клетки и брюшной полости."Нуриддин Шовкатович обследован врачами, в хирургической помощи не нуждался. Сейчас его состояние также оценивается как удовлетворительное, он находится в отделении под наблюдением врачей и получает консервативное лечение", – пояснил глава региона.Как сообщил Гладков, после заключения врачей будет принято решение о выплатах в 500 тысяч рублей, которые положены в случае среднего или тяжкого вреда здоровью."Галина Владимировна рассказала, что Нуриддин Шовкатович, находившийся на заднем сиденье автомобиля, своими решительными действиями спас жизнь Игорю Васильевичу. Не растерялся в стрессовой ситуации, быстро принял решение, срезал ремни безопасности и наложил жгуты, остановив сильнейшее кровотечение (аптечку разбросало от взрыва). Благодаря его действиям человек остался жив. Нуриддин Шовкатович – настоящий герой!" – добавил губернатор.Кто был за рулем автомобиля, когда он наехал на мину, не уточняется.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков
Замглавы приграничного района Белгородской области подорвался на мине
Машина замглавы района Белгородской области подорвалась на мине, он в реанимации
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Заместитель главы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко подорвался на мине вместе с еще двумя гражданскими, один из которых, водитель скотовоза, спас ему жизнь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram
.
Инцидент произошел в среду в Краснояружском районе: как писал Гладков, в районе хутора Высокий машина с мирными жителями подорвалась на мине. Личности пострадавших тогда не раскрывались, отмечалось лишь, что у одного частичная ампутация ног, у второго и третьего сотрясения мозга.
«
"Состояние замглавы администрации Краснояружского района Игоря Васильевича Бородаенко пока тяжелое. Врачи собрали консилиум, внесли изменения в лечение. Сейчас Игорь Васильевич находится в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких", – написал в своем Telegram-канале Гладков по итогам визита в больницу.
Второй пострадавшей является глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Владимировна Пащенко.
"Получила перелом стопы и ранение мягких тканей головы, была в экстренном порядке прооперирована. В настоящий момент состояние ее удовлетворительное, врачи продолжают оказывать необходимую помощь", – сообщил он.
Третий пострадавший, водитель скотовоза Нуриддин Агалиев, был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и закрытыми травмами органов грудной клетки и брюшной полости.
"Нуриддин Шовкатович обследован врачами, в хирургической помощи не нуждался. Сейчас его состояние также оценивается как удовлетворительное, он находится в отделении под наблюдением врачей и получает консервативное лечение", – пояснил глава региона.
Как сообщил Гладков, после заключения врачей будет принято решение о выплатах в 500 тысяч рублей, которые положены в случае среднего или тяжкого вреда здоровью.
"Галина Владимировна рассказала, что Нуриддин Шовкатович, находившийся на заднем сиденье автомобиля, своими решительными действиями спас жизнь Игорю Васильевичу. Не растерялся в стрессовой ситуации, быстро принял решение, срезал ремни безопасности и наложил жгуты, остановив сильнейшее кровотечение (аптечку разбросало от взрыва). Благодаря его действиям человек остался жив. Нуриддин Шовкатович – настоящий герой!" – добавил губернатор.
Кто был за рулем автомобиля, когда он наехал на мину, не уточняется.