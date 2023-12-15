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Замглавы приграничного района Белгородской области подорвался на мине

Замглавы приграничного района Белгородской области подорвался на мине - РИА Новости, 15.12.2023

Замглавы приграничного района Белгородской области подорвался на мине

Заместитель главы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко подорвался на мине вместе с еще двумя гражданскими, один из которых, водитель... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:25

2023-12-15T14:25

2023-12-15T15:04

происшествия

белгородская область

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вячеслав гладков

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Заместитель главы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко подорвался на мине вместе с еще двумя гражданскими, один из которых, водитель скотовоза, спас ему жизнь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.Инцидент произошел в среду в Краснояружском районе: как писал Гладков, в районе хутора Высокий машина с мирными жителями подорвалась на мине. Личности пострадавших тогда не раскрывались, отмечалось лишь, что у одного частичная ампутация ног, у второго и третьего сотрясения мозга."Состояние замглавы администрации Краснояружского района Игоря Васильевича Бородаенко пока тяжелое. Врачи собрали консилиум, внесли изменения в лечение. Сейчас Игорь Васильевич находится в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких", – написал в своем Telegram-канале Гладков по итогам визита в больницу.Второй пострадавшей является глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Владимировна Пащенко."Получила перелом стопы и ранение мягких тканей головы, была в экстренном порядке прооперирована. В настоящий момент состояние ее удовлетворительное, врачи продолжают оказывать необходимую помощь", – сообщил он.Третий пострадавший, водитель скотовоза Нуриддин Агалиев, был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и закрытыми травмами органов грудной клетки и брюшной полости."Нуриддин Шовкатович обследован врачами, в хирургической помощи не нуждался. Сейчас его состояние также оценивается как удовлетворительное, он находится в отделении под наблюдением врачей и получает консервативное лечение", – пояснил глава региона.Как сообщил Гладков, после заключения врачей будет принято решение о выплатах в 500 тысяч рублей, которые положены в случае среднего или тяжкого вреда здоровью."Галина Владимировна рассказала, что Нуриддин Шовкатович, находившийся на заднем сиденье автомобиля, своими решительными действиями спас жизнь Игорю Васильевичу. Не растерялся в стрессовой ситуации, быстро принял решение, срезал ремни безопасности и наложил жгуты, остановив сильнейшее кровотечение (аптечку разбросало от взрыва). Благодаря его действиям человек остался жив. Нуриддин Шовкатович – настоящий герой!" – добавил губернатор.Кто был за рулем автомобиля, когда он наехал на мину, не уточняется.

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков