ПВО сбили 15 целей при ракетной атаке ВСУ по югу Херсонской области
Сальдо: ПВО сбили 15 целей при ракетной атаке ВСУ по югу Херсонской области
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Генический округ на юге Херсонской области находится под сильным ракетным обстрелом украинских войск, сбито уже не менее 15 целей, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Вечером в пятницу корреспондент РИА Новости передавал, что в административном центре Херсонской области Геническе активно работает система ПВО, около 9 часов вечера над Геническом и над Арабатской стрелкой прозвучала серия разрывов.
"Генический округ сейчас под сильным ракетным обстрелом противника. На данный момент сбито уже не менее 15 целей", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Как передает корреспондент РИА Новости, хлопки в небе раздаются с интервалом в три - пять минут. В домах дрожат стены и стекла в окнах. Губернатор призвал местное население быть осторожными, так как на землю падают осколки и обломки. "Ракетная опасность не отменена", - подчеркнул губернатор.
Первые разрывы над Геническом прозвучали в районе 20.30. Сведения о жертвах и разрушениях не поступали.
Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.