https://ria.ru/20231215/ataka-1916122795.html

ПВО сбили 15 целей при ракетной атаке ВСУ по югу Херсонской области

ПВО сбили 15 целей при ракетной атаке ВСУ по югу Херсонской области - РИА Новости, 15.12.2023

ПВО сбили 15 целей при ракетной атаке ВСУ по югу Херсонской области

Генический округ на юге Херсонской области находится под сильным ракетным обстрелом украинских войск, сбито уже не менее 15 целей, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T21:58

2023-12-15T21:58

2023-12-15T22:03

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

херсонская область

геническ

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Генический округ на юге Херсонской области находится под сильным ракетным обстрелом украинских войск, сбито уже не менее 15 целей, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Вечером в пятницу корреспондент РИА Новости передавал, что в административном центре Херсонской области Геническе активно работает система ПВО, около 9 часов вечера над Геническом и над Арабатской стрелкой прозвучала серия разрывов. "Генический округ сейчас под сильным ракетным обстрелом противника. На данный момент сбито уже не менее 15 целей", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Как передает корреспондент РИА Новости, хлопки в небе раздаются с интервалом в три - пять минут. В домах дрожат стены и стекла в окнах. Губернатор призвал местное население быть осторожными, так как на землю падают осколки и обломки. "Ракетная опасность не отменена", - подчеркнул губернатор.Первые разрывы над Геническом прозвучали в районе 20.30. Сведения о жертвах и разрушениях не поступали.Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

херсонская область

геническ

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владимир сальдо, херсонская область , геническ, россия