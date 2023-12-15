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ПВО сбили 15 целей при ракетной атаке ВСУ по югу Херсонской области - РИА Новости, 15.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:58 15.12.2023 (обновлено: 22:03 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/ataka-1916122795.html
ПВО сбили 15 целей при ракетной атаке ВСУ по югу Херсонской области
ПВО сбили 15 целей при ракетной атаке ВСУ по югу Херсонской области - РИА Новости, 15.12.2023
ПВО сбили 15 целей при ракетной атаке ВСУ по югу Херсонской области
Генический округ на юге Херсонской области находится под сильным ракетным обстрелом украинских войск, сбито уже не менее 15 целей, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T21:58
2023-12-15T22:03
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
геническ
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Генический округ на юге Херсонской области находится под сильным ракетным обстрелом украинских войск, сбито уже не менее 15 целей, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Вечером в пятницу корреспондент РИА Новости передавал, что в административном центре Херсонской области Геническе активно работает система ПВО, около 9 часов вечера над Геническом и над Арабатской стрелкой прозвучала серия разрывов. "Генический округ сейчас под сильным ракетным обстрелом противника. На данный момент сбито уже не менее 15 целей", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Как передает корреспондент РИА Новости, хлопки в небе раздаются с интервалом в три - пять минут. В домах дрожат стены и стекла в окнах. Губернатор призвал местное население быть осторожными, так как на землю падают осколки и обломки. "Ракетная опасность не отменена", - подчеркнул губернатор.Первые разрывы над Геническом прозвучали в районе 20.30. Сведения о жертвах и разрушениях не поступали.Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
херсонская область
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владимир сальдо, херсонская область , геническ, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область , Геническ, Россия
ПВО сбили 15 целей при ракетной атаке ВСУ по югу Херсонской области

Сальдо: ПВО сбили 15 целей при ракетной атаке ВСУ по югу Херсонской области

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Генический округ на юге Херсонской области находится под сильным ракетным обстрелом украинских войск, сбито уже не менее 15 целей, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Вечером в пятницу корреспондент РИА Новости передавал, что в административном центре Херсонской области Геническе активно работает система ПВО, около 9 часов вечера над Геническом и над Арабатской стрелкой прозвучала серия разрывов.
"Генический округ сейчас под сильным ракетным обстрелом противника. На данный момент сбито уже не менее 15 целей", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Как передает корреспондент РИА Новости, хлопки в небе раздаются с интервалом в три - пять минут. В домах дрожат стены и стекла в окнах. Губернатор призвал местное население быть осторожными, так как на землю падают осколки и обломки. "Ракетная опасность не отменена", - подчеркнул губернатор.
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Первые разрывы над Геническом прозвучали в районе 20.30. Сведения о жертвах и разрушениях не поступали.
Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоХерсонская областьГеническРоссия
 
 
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