Российский МИД назвал сложности между Москвой и Ереваном временными
Замглавы МИД Галузин: сложности между РФ и Арменией временны и преодолимы
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Временные сложности в отношениях Москвы и Еревана не просто преодолимы, они преодолимы с "плюсом" для развития многообразных связей двух стран, заявил заместитель главы российского дипведомства Михаил Галузин.
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"Общая история великих побед, преодоления огромных трудностей, огромных исторических драм, совместного созидания <...> Это внушает в меня уверенность в том, что какие-то временные сложности в наших отношениях не просто преодолимы, они преодолимы с "плюсом" для дальнейшего развития наших многообразных связей. Потому что за их укрепление, развитие, расширение, углубление выступают наши народы. В этом главная сила наших отношений, все остальное преодолимо", - сказал он журналистам.
Восьмого сентября посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян был вызван в министерство иностранных дел России, где обратили внимание на ряд "недружественных шагов" Еревана, включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев жены премьера Никола Пашиняна с передачей гумпомощи, проведение на армянской территории военных учений с участием США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя процесс ратификации Ереваном Римского статута МУС, контакты с Украиной и учения Армении с США, заявила, что "подобными шагами официальный Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России".