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Российский МИД назвал сложности между Москвой и Ереваном временными - РИА Новости, 15.12.2023
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17:00 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/armeniya-1916074989.html
Российский МИД назвал сложности между Москвой и Ереваном временными
Российский МИД назвал сложности между Москвой и Ереваном временными - РИА Новости, 15.12.2023
Российский МИД назвал сложности между Москвой и Ереваном временными
Временные сложности в отношениях Москвы и Еревана не просто преодолимы, они преодолимы с "плюсом" для развития многообразных связей двух стран, заявил... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:00
2023-12-15T17:00
в мире
россия
ереван
армения
михаил галузин
никол пашинян
вагаршак арутюнян
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Временные сложности в отношениях Москвы и Еревана не просто преодолимы, они преодолимы с "плюсом" для развития многообразных связей двух стран, заявил заместитель главы российского дипведомства Михаил Галузин. Дипломат отметил, что Россию и Армению связывают многовековая история, экономические, гуманитарные и культурные узы. "Общая история великих побед, преодоления огромных трудностей, огромных исторических драм, совместного созидания &lt;...&gt; Это внушает в меня уверенность в том, что какие-то временные сложности в наших отношениях не просто преодолимы, они преодолимы с "плюсом" для дальнейшего развития наших многообразных связей. Потому что за их укрепление, развитие, расширение, углубление выступают наши народы. В этом главная сила наших отношений, все остальное преодолимо", - сказал он журналистам. Восьмого сентября посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян был вызван в министерство иностранных дел России, где обратили внимание на ряд "недружественных шагов" Еревана, включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев жены премьера Никола Пашиняна с передачей гумпомощи, проведение на армянской территории военных учений с участием США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя процесс ратификации Ереваном Римского статута МУС, контакты с Украиной и учения Армении с США, заявила, что "подобными шагами официальный Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России".
https://ria.ru/20231215/armeniya-1915986623.html
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в мире, россия, ереван, армения, михаил галузин, никол пашинян, вагаршак арутюнян
В мире, Россия, Ереван, Армения, Михаил Галузин, Никол Пашинян, Вагаршак Арутюнян
Российский МИД назвал сложности между Москвой и Ереваном временными

Замглавы МИД Галузин: сложности между РФ и Арменией временны и преодолимы

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Временные сложности в отношениях Москвы и Еревана не просто преодолимы, они преодолимы с "плюсом" для развития многообразных связей двух стран, заявил заместитель главы российского дипведомства Михаил Галузин.
Дипломат отметил, что Россию и Армению связывают многовековая история, экономические, гуманитарные и культурные узы.
«
"Общая история великих побед, преодоления огромных трудностей, огромных исторических драм, совместного созидания <...> Это внушает в меня уверенность в том, что какие-то временные сложности в наших отношениях не просто преодолимы, они преодолимы с "плюсом" для дальнейшего развития наших многообразных связей. Потому что за их укрепление, развитие, расширение, углубление выступают наши народы. В этом главная сила наших отношений, все остальное преодолимо", - сказал он журналистам.
Восьмого сентября посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян был вызван в министерство иностранных дел России, где обратили внимание на ряд "недружественных шагов" Еревана, включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев жены премьера Никола Пашиняна с передачей гумпомощи, проведение на армянской территории военных учений с участием США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя процесс ратификации Ереваном Римского статута МУС, контакты с Украиной и учения Армении с США, заявила, что "подобными шагами официальный Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России".
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В миреРоссияЕреванАрменияМихаил ГалузинНикол ПашинянВагаршак Арутюнян
 
 
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