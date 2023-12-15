https://ria.ru/20231215/armeniya-1916074989.html

Российский МИД назвал сложности между Москвой и Ереваном временными

Российский МИД назвал сложности между Москвой и Ереваном временными - РИА Новости, 15.12.2023

Российский МИД назвал сложности между Москвой и Ереваном временными

Временные сложности в отношениях Москвы и Еревана не просто преодолимы, они преодолимы с "плюсом" для развития многообразных связей двух стран, заявил... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T17:00

2023-12-15T17:00

2023-12-15T17:00

в мире

россия

ереван

армения

михаил галузин

никол пашинян

вагаршак арутюнян

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Временные сложности в отношениях Москвы и Еревана не просто преодолимы, они преодолимы с "плюсом" для развития многообразных связей двух стран, заявил заместитель главы российского дипведомства Михаил Галузин. Дипломат отметил, что Россию и Армению связывают многовековая история, экономические, гуманитарные и культурные узы. "Общая история великих побед, преодоления огромных трудностей, огромных исторических драм, совместного созидания <...> Это внушает в меня уверенность в том, что какие-то временные сложности в наших отношениях не просто преодолимы, они преодолимы с "плюсом" для дальнейшего развития наших многообразных связей. Потому что за их укрепление, развитие, расширение, углубление выступают наши народы. В этом главная сила наших отношений, все остальное преодолимо", - сказал он журналистам. Восьмого сентября посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян был вызван в министерство иностранных дел России, где обратили внимание на ряд "недружественных шагов" Еревана, включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев жены премьера Никола Пашиняна с передачей гумпомощи, проведение на армянской территории военных учений с участием США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя процесс ратификации Ереваном Римского статута МУС, контакты с Украиной и учения Армении с США, заявила, что "подобными шагами официальный Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России".

https://ria.ru/20231215/armeniya-1915986623.html

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ереван

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, ереван, армения, михаил галузин, никол пашинян, вагаршак арутюнян