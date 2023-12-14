https://ria.ru/20231214/zdravookhranenie-1915870199.html
Более 21 млрд рублей выделено на первичное звено здравоохранения Петербурга
Более 21 млрд рублей выделено на первичное звено здравоохранения Петербурга - РИА Новости, 14.12.2023
Более 21 млрд рублей выделено на первичное звено здравоохранения Петербурга
Более 21 миллиарда рублей предусмотрено на модернизацию первичного звена здравоохранения в Санкт-Петербурге на 2021-2025 годы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T17:52
2023-12-14T17:52
2023-12-14T17:55
санкт-петербург
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/79862/12/798621254_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_1a8fbe2c87974a37dcd9e069fa843712.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Более 21 миллиарда рублей предусмотрено на модернизацию первичного звена здравоохранения в Санкт-Петербурге на 2021-2025 годы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Развитие первичного звена здравоохранения будет продлено, оно войдет в президентскую программу, сказал в четверг президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году была совмещена с прямой линией. Программа модернизации первичного звена здравоохранения Петербурга предусматривает проведение капитального ремонта зданий медицинских организаций и приобретение медицинского оборудования для дооснащения поликлиник и других первичных организаций. "Финансирование программы осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджета самого города. Общий объем средств консолидированного бюджета на реализацию программы на 2021-2025 годы составляет более 21 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. В Петербурге федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения" реализуется три года. В этом году было запланировано проведение капитального ремонта на 73 объектах здравоохранения города. Ремонтные работы уже завершены на 53 объектах, по остальным их планируется завершить к концу этого года. Также заключены контракты на приобретение более 850 единиц медицинского оборудования. В настоящее время уже оставлено 838 единиц, введено в эксплуатацию 834 единицы медицинского оборудования. Оставшиеся 14 единиц оборудования планируется получить и установить до 29 декабря. На 2024 год в рамках реализации программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" в Петербурге запланировано проведение капитального ремонта на 61 объекте здравоохранения, а также закупка 1044 единиц медицинского оборудования для оснащения поликлиник и других учреждений.
https://ria.ru/20231214/zdravookhranenie-1915799196.html
https://ria.ru/20231128/putin-1912483486.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/79862/12/798621254_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_24a6e37e1efdfdb03c43e6e63ec27d39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, общество, россия, владимир путин
Санкт-Петербург, Общество, Россия, Владимир Путин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Более 21 миллиарда рублей предусмотрено на модернизацию первичного звена здравоохранения в Санкт-Петербурге на 2021-2025 годы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Развитие первичного звена здравоохранения будет продлено, оно войдет в президентскую программу, сказал в четверг президент РФ Владимир Путин
, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году была совмещена с прямой линией.
Путин рассказал о программе развития первичного звена здравоохранения
Программа модернизации первичного звена здравоохранения Петербурга предусматривает проведение капитального ремонта зданий медицинских организаций и приобретение медицинского оборудования для дооснащения поликлиник и других первичных организаций.
«
"Финансирование программы осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджета самого города. Общий объем средств консолидированного бюджета на реализацию программы на 2021-2025 годы составляет более 21 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
В Петербурге федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения" реализуется три года. В этом году было запланировано проведение капитального ремонта на 73 объектах здравоохранения города. Ремонтные работы уже завершены на 53 объектах, по остальным их планируется завершить к концу этого года. Также заключены контракты на приобретение более 850 единиц медицинского оборудования. В настоящее время уже оставлено 838 единиц, введено в эксплуатацию 834 единицы медицинского оборудования. Оставшиеся 14 единиц оборудования планируется получить и установить до 29 декабря.
На 2024 год в рамках реализации программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" в Петербурге запланировано проведение капитального ремонта на 61 объекте здравоохранения, а также закупка 1044 единиц медицинского оборудования для оснащения поликлиник и других учреждений.
Путин отметил улучшение качества оказания медицинской помощи в России