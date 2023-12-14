https://ria.ru/20231214/zdravookhranenie-1915870199.html

Более 21 млрд рублей выделено на первичное звено здравоохранения Петербурга

Более 21 млрд рублей выделено на первичное звено здравоохранения Петербурга - РИА Новости, 14.12.2023

Более 21 млрд рублей выделено на первичное звено здравоохранения Петербурга

Более 21 миллиарда рублей предусмотрено на модернизацию первичного звена здравоохранения в Санкт-Петербурге на 2021-2025 годы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T17:52

2023-12-14T17:52

2023-12-14T17:55

санкт-петербург

общество

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Более 21 миллиарда рублей предусмотрено на модернизацию первичного звена здравоохранения в Санкт-Петербурге на 2021-2025 годы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Развитие первичного звена здравоохранения будет продлено, оно войдет в президентскую программу, сказал в четверг президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году была совмещена с прямой линией. Программа модернизации первичного звена здравоохранения Петербурга предусматривает проведение капитального ремонта зданий медицинских организаций и приобретение медицинского оборудования для дооснащения поликлиник и других первичных организаций. "Финансирование программы осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджета самого города. Общий объем средств консолидированного бюджета на реализацию программы на 2021-2025 годы составляет более 21 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. В Петербурге федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения" реализуется три года. В этом году было запланировано проведение капитального ремонта на 73 объектах здравоохранения города. Ремонтные работы уже завершены на 53 объектах, по остальным их планируется завершить к концу этого года. Также заключены контракты на приобретение более 850 единиц медицинского оборудования. В настоящее время уже оставлено 838 единиц, введено в эксплуатацию 834 единицы медицинского оборудования. Оставшиеся 14 единиц оборудования планируется получить и установить до 29 декабря. На 2024 год в рамках реализации программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" в Петербурге запланировано проведение капитального ремонта на 61 объекте здравоохранения, а также закупка 1044 единиц медицинского оборудования для оснащения поликлиник и других учреждений.

https://ria.ru/20231214/zdravookhranenie-1915799196.html

https://ria.ru/20231128/putin-1912483486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, общество, россия, владимир путин