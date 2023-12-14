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Минсельхоз заявил, что работает над стабилизацией цен на куриные яйца - РИА Новости, 14.12.2023
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18:40 14.12.2023 (обновлено: 19:06 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/yaytsa-1915881085.html
Минсельхоз заявил, что работает над стабилизацией цен на куриные яйца
Минсельхоз заявил, что работает над стабилизацией цен на куриные яйца - РИА Новости, 14.12.2023
Минсельхоз заявил, что работает над стабилизацией цен на куриные яйца
Минсельхоз работает над стабилизацией цен на куриное яйцо, объемы собственного производства растут, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T18:40
2023-12-14T19:06
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дмитрий патрушев
россия
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Минсельхоз работает над стабилизацией цен на куриное яйцо, объемы собственного производства растут, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в Telegram-канале министерства.Президент РФ Владимир Путин, отвечая в четверг на вопрос о ситуации с ценой на яйцо и мясо кур, объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. По его мнению, ситуация с ценами на яйца "будет улучшаться", она уже минимум две недели является предметом обсуждения с министерством сельского хозяйства. Путин принес свои извинения за рост цен на яйца и заявил, что это был сбой в работе правительства."Работаем над стабилизацией цен на куриное яйцо: увеличиваем объемы собственного производства, работаем над переводом производителей и торговых сетей на долгосрочные контракты, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и стабильные цены, прорабатываем решение об обнулении импортных пошлин и поставки необходимого объема из дружественных стран", - приводятся высказывания министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.Куриные яйца в РФ с начала года подорожали на 46%, еженедельные темпы роста пока не замедляются: плюс 4,55% с 5 по 11 декабря. Между тем, уже в ближайший месяц в министерстве ожидают стабилизацию цен на куриное яйцо - в связи с импортными поставками яиц после обнуления импортных пошлин.Среди других мер, предпринимаемых для насыщения этой продукцией - планы дополнительного наращивания производства, расширение торговли напрямую от птицефабрик, перевод производителей и сетей на долгосрочные договоры поставок. По данным министерства, за 10 десяти месяцев производство яиц в РФ увеличилось на 2,3%, до 31,74 миллиарда штук, по итогам года ожидается сохранение положительной динамики.
https://ria.ru/20231201/yaytsa-1913073726.html
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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев, россия, итоги года с владимиром путиным
Экономика, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Дмитрий Патрушев, Россия, Итоги года с Владимиром Путиным
Минсельхоз заявил, что работает над стабилизацией цен на куриные яйца

Минсельхоз: объемы собственного производства куриных яиц растут

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦех сортировки и упаковки яиц на птицефабрике
Цех сортировки и упаковки яиц на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Цех сортировки и упаковки яиц на птицефабрике. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Минсельхоз работает над стабилизацией цен на куриное яйцо, объемы собственного производства растут, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в Telegram-канале министерства.
Президент РФ Владимир Путин, отвечая в четверг на вопрос о ситуации с ценой на яйцо и мясо кур, объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. По его мнению, ситуация с ценами на яйца "будет улучшаться", она уже минимум две недели является предметом обсуждения с министерством сельского хозяйства. Путин принес свои извинения за рост цен на яйца и заявил, что это был сбой в работе правительства.
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"Работаем над стабилизацией цен на куриное яйцо: увеличиваем объемы собственного производства, работаем над переводом производителей и торговых сетей на долгосрочные контракты, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и стабильные цены, прорабатываем решение об обнулении импортных пошлин и поставки необходимого объема из дружественных стран", - приводятся высказывания министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.
Куриные яйца в РФ с начала года подорожали на 46%, еженедельные темпы роста пока не замедляются: плюс 4,55% с 5 по 11 декабря. Между тем, уже в ближайший месяц в министерстве ожидают стабилизацию цен на куриное яйцо - в связи с импортными поставками яиц после обнуления импортных пошлин.
Среди других мер, предпринимаемых для насыщения этой продукцией - планы дополнительного наращивания производства, расширение торговли напрямую от птицефабрик, перевод производителей и сетей на долгосрочные договоры поставок. По данным министерства, за 10 десяти месяцев производство яиц в РФ увеличилось на 2,3%, до 31,74 миллиарда штук, по итогам года ожидается сохранение положительной динамики.
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