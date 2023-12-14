https://ria.ru/20231214/yaponiya-1915865738.html

В МИД заявили о деградации отношений России и Японии

В МИД заявили о деградации отношений России и Японии - РИА Новости, 14.12.2023

В МИД заявили о деградации отношений России и Японии

Беспрецедентная деградация в российско-японских отношениях связана с действиями правительства Японии, Москва надеется, что страны вернутся к сотрудничеству на... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T17:32

2023-12-14T17:32

2023-12-14T17:32

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россия

москва

андрей руденко

тоехиса кодзуки

акира муто

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Беспрецедентная деградация в российско-японских отношениях связана с действиями правительства Японии, Москва надеется, что страны вернутся к сотрудничеству на принципах добрососедства и взаимного уважения, заявили в МИД РФ после встречи замглавы российского ведомства Андрея Руденко и посла Японии в Москве Акиры Муто. "В ходе состоявшейся беседы с российской стороны в очередной раз выражено разочарование проводимым администрацией премьер-министра Ф. Кисиды русофобским курсом, результатом которого стал практически полный демонтаж сформированного за десятилетия фундамента двусторонних связей. Указано, что ответственность за беспрецедентную деградацию отношений всецело лежит на японском правительстве. Высказана надежда на осознание официальным Токио ущербного для национальных интересов характера такой линии и возврат к принципам добрососедства и взаимного уважения", - говорится в сообщении на сайте МИД России по итогам встречи. В ведомстве также сообщили, что замглавы МИД РФ Руденко принял у назначенного чрезвычайного и полномочного посла Японии в РФ копии верительных грамот. Ранее японский телеканал NHK сообщал, что новый посол Японии в России Акира Муто приступит к своим обязанностям в первой декаде декабря. Дипломат сменил на посту Тоёхису Кодзуки, который возглавлял японское диппредставительство в Москве с декабря 2015 года. Экс-посол Японии в РФ Кодзуки считается представителем так называемой "русской школы" в японском МИД, его отличали глубокие знания и понимание России. Считается, что смена посла в России вызвана изменением вектора в отношениях двух стран: Кодзуки стал послом через полтора года после исторического визита Абэ в Москву вскоре после избрания премьер-министром и за год до визита российского президента в Японию. МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. В июне президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 3 сентября как День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Законом изменяется наименование дня воинской славы России "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" на "3 сентября - День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год). В пояснительных материалах отмечается, что после начала спецоперации Токио "в координации с коллективным Западом развязал беспрецедентную для современных российско-японских отношений недружественную кампанию" против РФ. В пояснительных материалах подчеркивается, что предложенное изменение может быть одной из "контрмер".

https://ria.ru/20231214/yaponiya-1915862179.html

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Дарья Буймова

в мире, япония, россия, москва, андрей руденко, тоехиса кодзуки, акира муто