В доме и офисе депутата от правящей партии Японии проходят обыски
В доме и офисе экс-замминистра юстиции Японии Какидзавы проходят обыски
© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
ТОКИО, 14 дек – РИА Новости. Полиция проводит обыски в доме и офисе депутата от правящей Либерально-демократической партии, бывшего заместителя министра юстиции Японии Мито Какидзавы, сообщило агентство Киодо.
Его подозревают в подкупе депутатов местной законодательной ассамблеи района Кото в Токио при выборах главы района. На выборах в апреле этого года он дал распоряжения выдавать депутатам местной законодательной ассамблеи по 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов) за то, чтобы они поддержали Яёи Кимуру, которую он поддерживал сам и которая в результате победила. Однако затем выяснилось, что она использовала платную рекламу, что запрещено законом, в результате чего она ушла со своего поста. Тогда же выяснилось, что противоречащий законодательству совет ей дал не кто иной, как замминистра юстиции. После скандала Какидзава ушел с поста замминистра.
Новые подозрения связаны с возможным подкупом избирателей. Как минимум пять депутатов местного собрания приняли средства от Какидзавы.
Днем Какидзава подал заявление о выходе из партии. Заявление было принято.
Правящая Либерально-демократическая партия во главе с Фумио Кисидой переживает период высокой турбулентности: скандал вокруг откатов депутатов и министров привел к отставке четырех членов правительства, рейтинг правительства Кисиды обвалился до 22-23%, что является самым низким показателем для ЛДП с декабря 2012 года. Тогда ЛДП вернула себе власть и сформировала правительство после перерыва.