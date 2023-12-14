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В доме и офисе депутата от правящей партии Японии проходят обыски - РИА Новости, 14.12.2023
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08:42 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/yaponiya-1915680683.html
В доме и офисе депутата от правящей партии Японии проходят обыски
В доме и офисе депутата от правящей партии Японии проходят обыски - РИА Новости, 14.12.2023
В доме и офисе депутата от правящей партии Японии проходят обыски
Полиция проводит обыски в доме и офисе депутата от правящей Либерально-демократической партии, бывшего заместителя министра юстиции Японии Мито Какидзавы,... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T08:42
2023-12-14T08:42
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ТОКИО, 14 дек – РИА Новости. Полиция проводит обыски в доме и офисе депутата от правящей Либерально-демократической партии, бывшего заместителя министра юстиции Японии Мито Какидзавы, сообщило агентство Киодо. Его подозревают в подкупе депутатов местной законодательной ассамблеи района Кото в Токио при выборах главы района. На выборах в апреле этого года он дал распоряжения выдавать депутатам местной законодательной ассамблеи по 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов) за то, чтобы они поддержали Яёи Кимуру, которую он поддерживал сам и которая в результате победила. Однако затем выяснилось, что она использовала платную рекламу, что запрещено законом, в результате чего она ушла со своего поста. Тогда же выяснилось, что противоречащий законодательству совет ей дал не кто иной, как замминистра юстиции. После скандала Какидзава ушел с поста замминистра. Новые подозрения связаны с возможным подкупом избирателей. Как минимум пять депутатов местного собрания приняли средства от Какидзавы. Днем Какидзава подал заявление о выходе из партии. Заявление было принято. Правящая Либерально-демократическая партия во главе с Фумио Кисидой переживает период высокой турбулентности: скандал вокруг откатов депутатов и министров привел к отставке четырех членов правительства, рейтинг правительства Кисиды обвалился до 22-23%, что является самым низким показателем для ЛДП с декабря 2012 года. Тогда ЛДП вернула себе власть и сформировала правительство после перерыва.
https://ria.ru/20231214/otstavka-1915674150.html
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в мире, япония, токио, фумио кисида
В мире, Япония, Токио, Фумио Кисида
В доме и офисе депутата от правящей партии Японии проходят обыски

В доме и офисе экс-замминистра юстиции Японии Какидзавы проходят обыски

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 14 дек – РИА Новости. Полиция проводит обыски в доме и офисе депутата от правящей Либерально-демократической партии, бывшего заместителя министра юстиции Японии Мито Какидзавы, сообщило агентство Киодо.
Его подозревают в подкупе депутатов местной законодательной ассамблеи района Кото в Токио при выборах главы района. На выборах в апреле этого года он дал распоряжения выдавать депутатам местной законодательной ассамблеи по 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов) за то, чтобы они поддержали Яёи Кимуру, которую он поддерживал сам и которая в результате победила. Однако затем выяснилось, что она использовала платную рекламу, что запрещено законом, в результате чего она ушла со своего поста. Тогда же выяснилось, что противоречащий законодательству совет ей дал не кто иной, как замминистра юстиции. После скандала Какидзава ушел с поста замминистра.
Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно
Генсекретарь правительства Японии объявил о своей отставке
Вчера, 05:48
Новые подозрения связаны с возможным подкупом избирателей. Как минимум пять депутатов местного собрания приняли средства от Какидзавы.
Днем Какидзава подал заявление о выходе из партии. Заявление было принято.
Правящая Либерально-демократическая партия во главе с Фумио Кисидой переживает период высокой турбулентности: скандал вокруг откатов депутатов и министров привел к отставке четырех членов правительства, рейтинг правительства Кисиды обвалился до 22-23%, что является самым низким показателем для ЛДП с декабря 2012 года. Тогда ЛДП вернула себе власть и сформировала правительство после перерыва.
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В миреЯпонияТокиоФумио Кисида
 
 
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