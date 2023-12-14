https://ria.ru/20231214/vzryvy-1915882510.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 14.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T18:48

2023-12-14T18:48

2023-12-14T18:48

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале.Ранее в четверг на всей территории Украины в четвертый раз за день была объявлена воздушная тревога. "В Днепропетровске слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.Официальной информации о взрывах пока не поступало. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231214/vzryvy-1915668083.html

днепропетровск

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в мире, днепропетровск, украина