https://ria.ru/20231214/vystavka-1915767923.html

Путин постарается посетить выставку "Россия" на ВДНХ

Путин постарается посетить выставку "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 14.12.2023

Путин постарается посетить выставку "Россия" на ВДНХ

Президент России Владимир Путин сказал, что выставка "Россия" получилась, особенно яркие – региональные выставки, а также он постарается ее посетить. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:29

2023-12-14T13:29

2023-12-14T13:29

выставка-форум "россия"

итоги года с владимиром путиным

владимир путин

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сказал, что выставка "Россия" получилась, особенно яркие – региональные выставки, а также он постарается ее посетить. "Что касается регионов и выставки, региональной части, то это действительно получилось, региональные выставки на ВДНХ, наверное, одни из самых ярких, самых интересных для посетителей, и я с вами согласен, постараюсь там побывать", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

итоги года с владимиром путиным, владимир путин, выставка-форум "россия"