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Путин постарается посетить выставку "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 14.12.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
13:29 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/vystavka-1915767923.html
Путин постарается посетить выставку "Россия" на ВДНХ
Путин постарается посетить выставку "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 14.12.2023
Путин постарается посетить выставку "Россия" на ВДНХ
Президент России Владимир Путин сказал, что выставка "Россия" получилась, особенно яркие – региональные выставки, а также он постарается ее посетить. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:29
2023-12-14T13:29
выставка-форум "россия"
итоги года с владимиром путиным
владимир путин
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сказал, что выставка "Россия" получилась, особенно яркие – региональные выставки, а также он постарается ее посетить. "Что касается регионов и выставки, региональной части, то это действительно получилось, региональные выставки на ВДНХ, наверное, одни из самых ярких, самых интересных для посетителей, и я с вами согласен, постараюсь там побывать", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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итоги года с владимиром путиным, владимир путин, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Итоги года с Владимиром Путиным, Владимир Путин, Выставка-форум "Россия"
Путин постарается посетить выставку "Россия" на ВДНХ

Путин пообещал, что постарается посетить выставку-форум "Россия" на ВДНХ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезентация нового светового шоу "Первые в России - стране возможностей" ко Дню Героев Отечества
Презентация нового светового шоу Первые в России - стране возможностей ко Дню Героев Отечества
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Презентация нового светового шоу "Первые в России - стране возможностей" ко Дню Героев Отечества
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сказал, что выставка "Россия" получилась, особенно яркие – региональные выставки, а также он постарается ее посетить.
"Что касается регионов и выставки, региональной части, то это действительно получилось, региональные выставки на ВДНХ, наверное, одни из самых ярких, самых интересных для посетителей, и я с вами согласен, постараюсь там побывать", - сказал Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".
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Выставка-форум "Россия"Итоги года с Владимиром ПутинымВладимир ПутинВыставка-форум "Россия"
 
 
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