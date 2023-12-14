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Путин постарается посетить выставку "Россия" на ВДНХ
Путин постарается посетить выставку "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 14.12.2023
Путин постарается посетить выставку "Россия" на ВДНХ
Президент России Владимир Путин сказал, что выставка "Россия" получилась, особенно яркие – региональные выставки, а также он постарается ее посетить. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:29
2023-12-14T13:29
2023-12-14T13:29
выставка-форум "россия"
итоги года с владимиром путиным
владимир путин
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915032176_0:157:3103:1902_1920x0_80_0_0_d7812a5e134bccbc3a67c028829716d9.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сказал, что выставка "Россия" получилась, особенно яркие – региональные выставки, а также он постарается ее посетить. "Что касается регионов и выставки, региональной части, то это действительно получилось, региональные выставки на ВДНХ, наверное, одни из самых ярких, самых интересных для посетителей, и я с вами согласен, постараюсь там побывать", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
итоги года с владимиром путиным, владимир путин, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Итоги года с Владимиром Путиным, Владимир Путин, Выставка-форум "Россия"
Путин постарается посетить выставку "Россия" на ВДНХ
Путин пообещал, что постарается посетить выставку-форум "Россия" на ВДНХ
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сказал, что выставка "Россия" получилась, особенно яркие – региональные выставки, а также он постарается ее посетить.
"Что касается регионов и выставки, региональной части, то это действительно получилось, региональные выставки на ВДНХ, наверное, одни из самых ярких, самых интересных для посетителей, и я с вами согласен, постараюсь там побывать", - сказал Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".
Исследование показало отношение посетителей к форуму "Россия"