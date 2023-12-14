https://ria.ru/20231214/vina-1915663872.html

Импортеры сообщили о достаточных запасах игристых вин на Новый год

Импортеры сообщили о достаточных запасах игристых вин на Новый год - РИА Новости, 14.12.2023

Импортеры сообщили о достаточных запасах игристых вин на Новый год

Продажи импортного игристого вина в России растут, имеющихся запасов хватит на Новый год, ни о каком дефиците на рынке речь не идет, сообщили опрошенные РИА... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T01:13

2023-12-14T01:13

2023-12-14T01:13

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ladoga

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Продажи импортного игристого вина в России растут, имеющихся запасов хватит на Новый год, ни о каком дефиците на рынке речь не идет, сообщили опрошенные РИА Новости крупные импортеры. Президент компании Ladoga, крупного импортера алкоголя в страну, Вениамин Грабар отметил, что сейчас наблюдается традиционный перед праздниками всплеск продаж игристого вина – поскольку для россиян этот напиток по-прежнему остается главным символом Нового года. "Продажи игристого (в целом - ред.) в компании Ladoga по итогам 11 месяцев этого года выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, по сравнению с таким же периодом 2021 года - в 2 раза... Если смотреть по странам, около 70% от общего объема продаж игристого в натуральном выражении нашей компании – это Италия и Россия. Они же растут самыми высокими темпами", - уточнил он. При этом в компании указали, что продажи именно импортной категории также показывают рост. Грабар отметил, что в премиальном ассортименте особых изменений в структуре продаж не произошло, а в масс-маркете потребитель все чаще обращается к российскому виноделию, цены на продукт которого стали выглядеть привлекательнее, чем на подорожавшую продукцию недружественных стран - после введения повышенных пошлин на эту группу товаров. О том, что дефицита игристых вин на рынке нет, заявил и крупнейший импортер итальянских вин в России Simple Group. "Дефицита игристых на российском рынке нет. Продажи растут, и под этот рост было ввезено и произведено достаточное количество игристого вина... Импорт игристых и шампанских вин за 10 месяцев 2023 года показывает двузначные темпы роста в натуральном выражении", - подчеркнули в компании. Там также отметили, что в преддверии Нового года ожидают дополнительного всплеска продаж игристых вин. При этом, говоря о росте цен на импортный продукт, руководитель винного портфеля крупнейшего импортера вин в Россию Luding Group Евгений Щербаков добавил, что факторы изменения курса рубля и повышения пошлин на вина из недружественных стран скорректировали рынок игристых в России и повлияли на выбор потребителя, однако спрос на любимый новогодний напиток даже вырос по отношению к показателям предыдущего года. "Рост полочной цены на игристые вина из недружественных стран, таких как Франция и Италия, дал толчок развитию и наращиванию поставок игристых вин из стран СНГ. Но в первую очередь мы видим резкий всплеск как производства, так и интереса со стороны потребителя к игристым винам России", - резюмировал он. Несмотря на рост импорта, тенденцию к росту отечественного игристого заметил и исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. "Цены на все импортные игристые вина выросли приблизительно на 15%, что связано с ростом курса и пошлины. Среди новых стран никаких сенсаций не было: продолжаем наращивать продажи российских вин – их продается все больше, потому что цены на них стабильные, и среди них появляется много новых интересных производителей", - заключил он.

https://ria.ru/20231116/vino-1909735790.html

https://ria.ru/20231116/vino-1909723151.html

https://ria.ru/20231115/vino-1909596425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, россия, италия, франция, ladoga, снг