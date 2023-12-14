https://ria.ru/20231214/vaktsina-1915809747.html

В Минздраве рассказали, когда будет очередная поставка вакцины против кори

В Минздраве рассказали, когда будет очередная поставка вакцины против кори - РИА Новости, 14.12.2023

В Минздраве рассказали, когда будет очередная поставка вакцины против кори

Поставка очередной партии вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита в объеме 344 тысяч доз запланирована на 22 декабря, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:10

2023-12-14T15:10

2023-12-14T15:24

общество

россия

владимир путин

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Поставка очередной партии вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита в объеме 344 тысяч доз запланирована на 22 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.Ранее президент России Владимир Путин назвал техническим сбоем недостаток вакцин от кори, поскольку в основе сырья для вакцины лежит яйцо."Единый поставщик вакцин для национального календаря прививок – компания "Нацимбио" - уведомил министерство, что поставка очередной партии комбинированной вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита в рамках госконтракта в объеме 344 тысяч доз запланирована на 22 декабря, вакцины будут незамедлительно направлены поставщиком в регионы", - говорится в сообщении.Следующая партия в 185,5 тысяч доз запланирована на 19 января, уточнили в министерстве. В целом, поставки по госконтракту 2023 года будут завершены до апреля включительно, объем поставок составит почти 2,2 миллиона доз. Задержки, по данным производителя, связаны с техническими проблемами при производстве, пояснили в пресс-службе.Поставка очередной партии вакцины для профилактики кори и паротита в количестве 54 тысяч доз запланирована на 25 декабря, отметили в Минздраве.При этом поставки моновакцины для профилактики кори в рамках нацкалендаря прививок выполнены в текущем году в полном объеме – 905 853 дозы. Остатки моновакцины в регионах покрывают почти двухмесячную потребность, добавили в пресс-службе. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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общество, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным